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Трамп упевнений, що з Путіним і РФ можливі "чудові" стосунки

Субота, 4 травня 2019, 21:04
Трамп упевнений, що з Путіним і РФ можливі чудові стосунки

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова з президентом РФ Володимиром Путіним дає "потенціал для чудових стосунків" з Росією.

Таку думку Трамп висловив у своєму Твіттері 4 травня, коментуючи бесіду, що відбулася напередодні. 

"Дуже гарна телефонна розмова відбулася вчора з президентом Росії. Величезний потенціал для хороших/чудових стосунків з Росією, попри те, що ви читаєте і бачите у Fake News Media", - заявив Трамп.

"Світ може стати краще і безпечніше. Це добре", - додав він. 

Нагадаємо, 

  • Напередодні прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президенти США та Росії обговорили по телефону розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в американські вибори 2016 року.
  • Також під час розмови Путін і Трамп обговорювали Україну та переможця президентських виборів. За словами Трампа, вони обговорювали "торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль ядерних озброєнь і навіть "Російський обман". 
  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про можливий зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
  • Згодом Мін'юст опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ, однак Мюллер має заперечення проти висновків Мін'юсту США. 

Українська правда

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Теми: ТрампПутінСШАРосія
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