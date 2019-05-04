Трамп упевнений, що з Путіним і РФ можливі "чудові" стосунки
Субота, 4 травня 2019, 21:04
Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова з президентом РФ Володимиром Путіним дає "потенціал для чудових стосунків" з Росією.
Таку думку Трамп висловив у своєму Твіттері 4 травня, коментуючи бесіду, що відбулася напередодні.
"Дуже гарна телефонна розмова відбулася вчора з президентом Росії. Величезний потенціал для хороших/чудових стосунків з Росією, попри те, що ви читаєте і бачите у Fake News Media", - заявив Трамп.
"Світ може стати краще і безпечніше. Це добре", - додав він.
Нагадаємо,
- Напередодні прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президенти США та Росії обговорили по телефону розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання в американські вибори 2016 року.
- Також під час розмови Путін і Трамп обговорювали Україну та переможця президентських виборів. За словами Трампа, вони обговорювали "торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль ядерних озброєнь і навіть "Російський обман".
- 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про можливий зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.
- Згодом Мін'юст опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ, однак Мюллер має заперечення проти висновків Мін'юсту США.
Українська правда