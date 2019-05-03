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Подробиці розмови Трампа з Путіним: говорили про Україну та Зеленського

П'ятниця, 3 травня 2019, 20:29
Подробиці розмови Трампа з Путіним: говорили про Україну та Зеленського
ТАСС

Президенти Дональд Трамп та Володимир Путін під час останньої телефонної розмови обговорили Україну та переможця президентських виборів.

Про це повідомляє прес-служба Путіна.

"Зачіпалася обстановка в Україні в контексті недавніх президентських виборів. Володимир Путін акцентував, що новому київському керівництву потрібно зробити реальні кроки по реалізації Мінських домовленостей, які мають ключове значення для вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Президенти США та Росії також обговорили "поточний стан та перспективи двосторонніх відносин з акцентом на економічну співпрацю".

"Президенти висловилися за розвиток взаємовигідних торгово-інвестиційних зв'язків. Підтверджено взаємний настрій за активізацію діалогу в різних областях, в тому числі з питань стратегічної стабільності", - розповіли у Путіна.

Зазначається, що Путін розповів Трампу про підсумки зустрічі з главою КНДР Кім Чен Ином у Владивостоці. Також вони обговорили ситуацію у Венесуелі.

"Домовлено про продовження контактів на різних рівнях. Глави держав висловили задоволення розмовою, яка відбулася, і яка мала діловий і конструктивний характер", - підсумували у Кремлі.

Пізніше Трамп прокоментував телефонну розмову з Путіним у Twitter.

"Провів довгу і дуже хорошу розмову з президентом Росії Путіним. Як я завжди говорив, задовго до початку полювання на відьом, налагодження стосунків з Росією, Китаєм і всіма – це хороша річ, не погана...

... Ми обговорювали торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль ядерних озброєнь і навіть "Російський обман". Дуже продуктивна розмова!", - написав президент США.

Нагадаємо:

  • 3 травня у Білому домі та у Кремлі повідомили про телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Українська правда

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Теми: ТрампПутінЗеленський
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