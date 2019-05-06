Шевчука з посади голови КС можуть звільнити 14 травня – ЗМІ
14 травня Конституційний суд може звільнити Станіслава Шевчука з посади голови через системні порушення.
Про це повідомляє Bihus.info з посиланням на джерела.
Відзначається, що цього дня на спецзасіданні судді КС розглядатимуть висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики, і Шевчук може втратити посаду не тільки голови, але і судді КС.
"Комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим та системних нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді", - йдеться у висновку комісії.
Вказується, що Шевчук видавав незаконні розпорядження, політизував діяльність КС та його голови, ігнорував права суддів, порушував конституційні гарантії тощо.
На сайті Конституційного суду наразі жодної інформації ані про висновок комісії, ані про спеціальне засідання суду немає.
Нагадаємо:
- У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука.
- Сам Шевчук назвав "нормальним робочим процесом" листи суддів КС із критикою на його адресу.
- 17 квітня журналісти програми "Схеми" повідомили, що юрист Зеленського Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, де мав зустріч з його головою Станіславом Шевчуком.
- Журналісти розповіли, що відповідно до закону "Про очищення влади", Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.
- Конституційний суд понад чотири роки розглядає справу щодо конституційності окремих положень закону "Про очищення влади" (люстрації).
- Після повідомлення про цю зустріч в ЗМІ конституційний суд відклав засідання, на якому повинен був обговорюватися закон "Про очищення влади", і на якому люстрацію могли визнати неконституційною.
- Згодом з'явилися чутки про можливий зрив інавгурації нового президента Володимира Зеленського через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
- Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.
- Шевчук очолює КСУ з лютого 2018 року.