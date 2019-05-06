Шевчука з посади голови КС можуть звільнити 14 травня – ЗМІ

14 травня Конституційний суд може звільнити Станіслава Шевчука з посади голови через системні порушення.

Про це повідомляє Bihus.info з посиланням на джерела.

Відзначається, що цього дня на спецзасіданні судді КС розглядатимуть висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики, і Шевчук може втратити посаду не тільки голови, але і судді КС.

"Комісія дійшла висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим та системних нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді", - йдеться у висновку комісії.

Вказується, що Шевчук видавав незаконні розпорядження, політизував діяльність КС та його голови, ігнорував права суддів, порушував конституційні гарантії тощо.

На сайті Конституційного суду наразі жодної інформації ані про висновок комісії, ані про спеціальне засідання суду немає.

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