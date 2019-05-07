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Коломойський назвав єдиного міністра, який повинен залишитися

Вівторок, 7 травня 2019, 23:27

Олігарх Ігор Коломойський вважає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років.

Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info", оприлюдненому 7 травня.

"Я вважаю, що це найуспішніший професійний міністр за всі останні 5 років. І найменш скандальний, практично не скандальний. І який зробив реформу, що так-сяк працює", - сказав він.

Коломойський також вважає, що Аваков єдиний достойний міністр в нинішньому Кабміні і він повинен залишитися на своїй посаді в новому уряді.

"Він якийсь стабілізуючий фактор. Все що не відбувалося в країні, він наче фундамент якийсь, у мене таке відчуття", - сказав Коломойський, додавши, що Аваков є "фактором стабільності в країні".

"І Турчинов такий же", - додав він.

Нагадаємо:

  • Український олігарх Ігор Коломойський готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгурації Володимира Зеленського.
  • Коломойський вважає, що на новообраного президента Володимира Зеленського не може бути компромату.
  • 30 квітня Центрвиборчком оголосив, що в другому турі виборів президента шоумен Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців і обраний на пост президента України.
  • Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента призначать з 14 травня, тобто з початком пленарного тижня ВР.

    

    

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівАваковКоломойський
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