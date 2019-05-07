Коломойський назвав єдиного міністра, який повинен залишитися
Вівторок, 7 травня 2019, 23:27
Олігарх Ігор Коломойський вважає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова найкращим міністром за останні п’ять років.
Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info", оприлюдненому 7 травня.
"Я вважаю, що це найуспішніший професійний міністр за всі останні 5 років. І найменш скандальний, практично не скандальний. І який зробив реформу, що так-сяк працює", - сказав він.
Коломойський також вважає, що Аваков єдиний достойний міністр в нинішньому Кабміні і він повинен залишитися на своїй посаді в новому уряді.
"Він якийсь стабілізуючий фактор. Все що не відбувалося в країні, він наче фундамент якийсь, у мене таке відчуття", - сказав Коломойський, додавши, що Аваков є "фактором стабільності в країні".
"І Турчинов такий же", - додав він.
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