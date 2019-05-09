У Зеленського пропонують допомогу Гройсману у перевірці витрат Укроборонпрому
Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин заявив про можливість розпочати перевірку ефективності використання бюджетних коштів ДК "Укроборонпром", які було передбачено на підготовку виробництв нових озброєнь.
Про це Апаршин заявив на своїй сторінці у Facebook 9 травня.
"Уряд має намір найближчим часом розпочати аудит ДК "Укроборонпром". Мінфіну доручено пошук необхідного фінансування. ... Але є можливість вже сьогодні розпочати перевірку ефективності використання бюджетних коштів, які передбачені на підготовку виробництв нових озброєнь, зокрема для Військово-морських сил України", - заявив він.
При цьому Апаршин зауважив, що у 2018 - 2019 рр. Мінекономрозвитку отримало на зазначену програму 5,5 мільярдів гривень.
"У нас є фахівці високого рівня. Ми готові допомогти уряду на безоплатній основі. Чекаємо пропозиції від уряду", - додав він і уточнив, що йдеться про допомогу "фахівців з оборонно-промислового комплексу".
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Нагадаємо,
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