Садовий заявив, що вірить в об'єднання з Вакарчуком у парламенті

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Субота, 1 червня 2019, 00:17

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що сподівається на союз із партією Святослава Вакарчука "Голос".

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Минулого тижня я спілкувався з Вакарчуком. Я би дуже хотів, щоб по округах ми мали спільних кандидатів, але по списках однозначно, що ми вибудовуємо свої списки на тих принципах, які є прийнятні", - зазначив Садовий.

"Те, що з Вакарчуком ми ще раніше говорили про поєднання в парламенті, я в це вірю", - додав він.

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Нагадаємо:

  • 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
  • 24 травня "Голос" оприлюднив 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
  • До команди Вакарчука вже увійшли Павло Кухта й Ярослав Железняк.
  • 28 травня Вакарчук заявив, що його нова партія "Голос" не буде об’єднуватися з іншими політичними партіями.

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Теми: Садовий Вакарчук


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