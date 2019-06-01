Садовий заявив, що вірить в об'єднання з Вакарчуком у парламенті

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що сподівається на союз із партією Святослава Вакарчука "Голос".

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Минулого тижня я спілкувався з Вакарчуком. Я би дуже хотів, щоб по округах ми мали спільних кандидатів, але по списках однозначно, що ми вибудовуємо свої списки на тих принципах, які є прийнятні", - зазначив Садовий.

"Те, що з Вакарчуком ми ще раніше говорили про поєднання в парламенті, я в це вірю", - додав він.

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