Вакарчук: "Голос" не буде єднатися з "брендами" і дещо зруйнує

19056 переглядів
Вівторок, 28 травня 2019, 12:57

Співак і музикант Святослав Вакарчук заявив, що його нова партія "Голос" не буде об’єднуватися з іншими політичними партіями.

Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому 28 травня..

"Дехто намагається без нас нас женити", – зазначив лідер гурту "Океан Ельзи", який планує повести партію на парламентські вибори. .

"Партія "Голос" не об’єднується з політичними брендами. Нас цікавлять люди, а не бренди", – заявив він . 

"Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами!", – попередив Вакарчук.

За його словами, скоро відбудеться з’їзд партії "Голос" – і на ньому "в порядку денному не буде пункту про об'єднання з іншими політичними силами".

"І третє: ми признаємо цінність багатьох реформ, зроблених до нас. Ми йдемо у політику не руйнувати, а будувати. Але ми будемо руйнувати старі схеми, старі правила і стару політику. І ми будемо будувати політику нову", – заявив Вакарчук.

Читайте також Вакарчук і його "Голос". Як лідер "Океану Ельзи" йде на вибори

Нагадаємо:

  • 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
  • Аби мати можливість брати участь у парламентських виборах, іншу партію, створену 2015 року, перереєстрували за назвою "Голос".
  • 24 травня "Голос" оприлюднив 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
  • До команди Вакарчука вже увійшли Павло Кухта й Ярослав Железняк.
  • Вакарчук заявив, що його партія не отримує кошти від олігархів.
  • Своєю метою Вакарчук назвав звільнення громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні на території Росії.

Олена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Вакарчук Голос вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вакарчук представив нових членів його партії 27 травня 2019, 20:50
Коломойський розповів про "легкий тролінг" Вакарчука 27 травня 2019, 11:35
Коломойський: Ми дзвонили Вакарчуку і питали: "Ти підтримуєш Зеленського чи ні?" 27 травня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом
Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі
Усі новини
Досвід

Гурт ADAM. Як вмовити дружину танцювати на сцені

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Культура

Весільні прикмети і забобони