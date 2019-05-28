Вакарчук: "Голос" не буде єднатися з "брендами" і дещо зруйнує

Співак і музикант Святослав Вакарчук заявив, що його нова партія "Голос" не буде об’єднуватися з іншими політичними партіями.

Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому 28 травня..

"Дехто намагається без нас нас женити", – зазначив лідер гурту "Океан Ельзи", який планує повести партію на парламентські вибори. .

"Партія "Голос" не об’єднується з політичними брендами. Нас цікавлять люди, а не бренди", – заявив він .

"Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами!", – попередив Вакарчук.

Партія #Голос не об’єднується з політичними брендами. Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! #ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 28 мая 2019 г.

За його словами, скоро відбудеться з’їзд партії "Голос" – і на ньому "в порядку денному не буде пункту про об'єднання з іншими політичними силами".

"І третє: ми признаємо цінність багатьох реформ, зроблених до нас. Ми йдемо у політику не руйнувати, а будувати. Але ми будемо руйнувати старі схеми, старі правила і стару політику. І ми будемо будувати політику нову", – заявив Вакарчук.

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