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Вакарчук: "Голос" не буде єднатися з "брендами" і дещо зруйнує

Вівторок, 28 травня 2019, 12:57
Вакарчук: Голос не буде єднатися з брендами і дещо зруйнує

Співак і музикант Святослав Вакарчук заявив, що його нова партія "Голос" не буде об’єднуватися з іншими політичними партіями.

Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому 28 травня..

"Дехто намагається без нас нас женити", – зазначив лідер гурту "Океан Ельзи", який планує повести партію на парламентські вибори. .

"Партія "Голос" не об’єднується з політичними брендами. Нас цікавлять люди, а не бренди", – заявив він . 

"Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами!", – попередив Вакарчук.

За його словами, скоро відбудеться з’їзд партії "Голос" – і на ньому "в порядку денному не буде пункту про об'єднання з іншими політичними силами".

"І третє: ми признаємо цінність багатьох реформ, зроблених до нас. Ми йдемо у політику не руйнувати, а будувати. Але ми будемо руйнувати старі схеми, старі правила і стару політику. І ми будемо будувати політику нову", – заявив Вакарчук.

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Нагадаємо:

  • 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
  • Аби мати можливість брати участь у парламентських виборах, іншу партію, створену 2015 року, перереєстрували за назвою "Голос".
  • 24 травня "Голос" оприлюднив 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
  • До команди Вакарчука вже увійшли Павло Кухта й Ярослав Железняк.
  • Вакарчук заявив, що його партія не отримує кошти від олігархів.
  • Своєю метою Вакарчук назвав звільнення громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні на території Росії.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ВакарчукГолосвибори
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