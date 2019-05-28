Вакарчук: "Голос" не буде єднатися з "брендами" і дещо зруйнує
Співак і музикант Святослав Вакарчук заявив, що його нова партія "Голос" не буде об’єднуватися з іншими політичними партіями.
Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому 28 травня..
"Дехто намагається без нас нас женити", – зазначив лідер гурту "Океан Ельзи", який планує повести партію на парламентські вибори. .
"Партія "Голос" не об’єднується з політичними брендами. Нас цікавлять люди, а не бренди", – заявив він .
"Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами!", – попередив Вакарчук.
Партія #Голос не об’єднується з політичними брендами. Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! #ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 28 мая 2019 г.
За його словами, скоро відбудеться з’їзд партії "Голос" – і на ньому "в порядку денному не буде пункту про об'єднання з іншими політичними силами".
"І третє: ми признаємо цінність багатьох реформ, зроблених до нас. Ми йдемо у політику не руйнувати, а будувати. Але ми будемо руйнувати старі схеми, старі правила і стару політику. І ми будемо будувати політику нову", – заявив Вакарчук.
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Нагадаємо:
- 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
- Аби мати можливість брати участь у парламентських виборах, іншу партію, створену 2015 року, перереєстрували за назвою "Голос".
- 24 травня "Голос" оприлюднив 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
- До команди Вакарчука вже увійшли Павло Кухта й Ярослав Железняк.
- Вакарчук заявив, що його партія не отримує кошти від олігархів.
- Своєю метою Вакарчук назвав звільнення громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні на території Росії.