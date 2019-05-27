Вакарчук представив нових членів його партії
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук представив ще двох членів його команди – Павла Кухту та Ярослава Железняка.
Про це повідомляє прес-служба партії.
"Павло Кухта, який останні три роки був двигуном багатьох реформаторських ініціатив уряду, став програмним директором партії "Голос". Ярослав Железняк, один з найкращих професіоналів зі зв’язків з Верховною Радою, обійняв посаду заступника керівника виборчої кампанії партії "Голос", - йдеться у повідомленні.
"Павло та Ярослав — це професіонали, які максимально доклалися до того, щоб відбулася більшість позитивних реформ. Я дуже радий, що вони сьогодні приєдналися до нашої команди", — зазначив Вакарчук.
Павло Кухта — екс-заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні. Зазначається, що він - фахівець у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи.
Ярослав Железняк — також член SAGSUR, радник з питань зв'язків з органами державної влади. У 2015 - 2018 роках — був радником міністра економічного розвитку й торгівлі України, а у липні 2017 року — призначений радником прем’єр-міністра зі зв’язків із парламентом.
"Старі політики так і не запровадили відкриті списки. Нас це не зупиняє. Ми починаємо працювати для того, щоб завести в парламент людей нової генерації, та разом кардинально змінити роботу Верховної Ради", — заявив Железняк.
Нагадаємо:
- 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на виборах.
- 21 травня стало відомо, що реєстрація партії Вакарчука в Мін'юсті відбулася шляхом перейменування вже існуючої партії. За даними аналітичної платформи YouControl, це - зареєстрована в лютому 2015 року партія "Платформа ініціатив".
- Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.
- У партії Вакарчука заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
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