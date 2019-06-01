Саакашвілі з Кличком походили по новому мосту
Екс-президент Грузії, колишній губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі у суботу разом з мером Києва Віталієм Кличком оглянув новий пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий".
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"З Віталієм Кличком оглянули новий міст і Алею художників. Ну реально круто!", - написав Саакашвілі.
Він додав, що найбільше його вразив "теплий прийом киян".
До посту Саакашвілі додав фото, на яких він фотографується з киянами.
Нагадаємо:
- 28 травня президент Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство.
- 29 травня екс-президент Грузії і колишній керівник Одеської області прибув до Києва.
- 25 травня, до Дня Києва, у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераски зі склом під ногами.
- Уже в неділю 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
- 27 травня пошкоджену скло-плівку змінили.
- Мер міста Віталій Кличко повідомив: "Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли".
- Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту над Володимирським узвозом у Києві.
- 30 травня ділянку пішоходного мосту зі скляною поверхнею обгородили через регламентні роботи.
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