Саакашвілі з Кличком походили по новому мосту

Екс-президент Грузії, колишній губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі у суботу разом з мером Києва Віталієм Кличком оглянув новий пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий".

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"З Віталієм Кличком оглянули новий міст і Алею художників. Ну реально круто!", - написав Саакашвілі.

Він додав, що найбільше його вразив "теплий прийом киян".

До посту Саакашвілі додав фото, на яких він фотографується з киянами.

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