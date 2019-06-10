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Забруднення Росі: В Умані запас води на 3 доби, у Білій Церкві – на 1

Понеділок, 10 червня 2019, 08:56

Станом на 7 ранку 10 червня через забруднення річки Рось воду місту Умань подають із резервних резервуарів, запасу води вистачить на 3 доби.

У місті Біла Церква створено запас на 1 добу, подача води призупинена, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. .

Населення забезпечують водою за рахунок підвозу та бюветів (колонок).

Фахівці моніторять якість води у місцях водозабору та водосховищах акваторії річки Рось.

Представники Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрали проби води зі ставка та річки Рось на території Вінницької та Київської областей.

Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

Населенню рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії Росі.

Нагадаємо:

  • 9 червня близько 5 години у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкодило каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, близько 800 л їх потрапили у ставок і згодом у р. Рось.
  • Поліція Вінницької області повідомляла, що хімікати, які потрапили до притоки річки Рось, були вкрадені з сільгосппідприємств Вінниччини.
  • З 23:00 неділі, 9 червня, припинили роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тисяч мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тисячі мешканців).

Теми: Київська областьводаекологія
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