Загрязнение Роси: В Умани запас воды на 3 суток, в Белой Церкви – на 1

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Понедельник, 10 июня 2019, 08:56

По состоянию на 7 утра 10 июня из-за загрязнения реки Рось воду городу Умань подают из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток.

В городе Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Население обеспечивают водой за счет подвоза и бюветов (колонок).

Специалисты мониторят качество воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Представители Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов реки Рось отобрали пробы воды из пруда и реки Рось на территории и Киевской областей.

Результаты химикобиологического анализа на содержание химических веществ в воде будут 10 июня.

Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории Роси.

Напомним:

  • 9 июня около 5 часов в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повредило канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, около 800 л их попали в пруд и позже в р. Рось.
  • Полиция Винницкой области сообщала, что химикаты, которые попали в притоки реки Рось, были украдены с сельхозпредприятий Винницкой области.
  • С 23:00 воскресенья, 9 июня, прекратили работу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и г.. Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).

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Темы: Киевская область вода экология


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