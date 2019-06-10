Загрязнение Роси: В Умани запас воды на 3 суток, в Белой Церкви – на 1

По состоянию на 7 утра 10 июня из-за загрязнения реки Рось воду городу Умань подают из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток.

В городе Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Население обеспечивают водой за счет подвоза и бюветов (колонок).

Специалисты мониторят качество воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Представители Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов реки Рось отобрали пробы воды из пруда и реки Рось на территории и Киевской областей.

Результаты химикобиологического анализа на содержание химических веществ в воде будут 10 июня.

Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории Роси.

Напомним: