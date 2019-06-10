Підозрюваного у держзраді суддю звільнили з-під варти
Київський апеляційний суд скасував ухвалу про продовження строку тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку, якого підозрюють у держзраді.
Про це 10 червня повідомляє прес-служба прокуратури автономної республіки Крим.
Судом була скасована ухвала Голосіївського районного суду Києва, у зв’язку з цим, Чорнобука звільнили з-під варти.
Відповідне рішення прийняла колегія суддів: Денис Масенко (головуючий), Ігор Паленик, Олег Присяжнюк.
Відзначається, що позиція адвокатів Чорнобука ґрунтувалася на тому, що підозрюваний є "діючим суддею".
Зокрема, захисники опирались на рішення від 29.11.2018 Верховного суду, який у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним та скасував постанову Верховної Ради про звільнення Чорнобука.
"У відповідності до закону "Про судоустрій і статус суддів" скасування постанови ВР України "Про звільнення судді" не є підставою для відновлення на посаді судді, тобто особа не набула статусу судді", - відзначили у прокуратурі.
У відомстві зазначають, що вирішення питання щодо звільнення особи з посади судді відноситься до повноважень Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо:
- 10 грудня 2018 року Верховний суд скасував постанову Верховної Ради про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.
- Водночас, Верховний суд відзначив, що скасування постанови парламенту, якою Валерія Чорнобука було звільнено з посади судді, не є підставою для поновлення його на посаді.
- 3 листопада Чорнобука затримали в Києві. Наразі суддя перебуває під вартою, йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці. Щодо нього триває досудове розслідування.
- Прес-служба СБУ повідомляла, що з 2014 року український посадовець сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.
- Чорнобук також переховувався від слідства, його оголошували в державний розшук.