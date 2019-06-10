Підозрюваного у держзраді суддю звільнили з-під варти

2719 переглядів
Понеділок, 10 червня 2019, 14:44

Київський апеляційний суд скасував ухвалу про продовження строку тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку, якого підозрюють у держзраді.

Про це 10 червня повідомляє прес-служба прокуратури автономної республіки Крим.

Судом була скасована ухвала Голосіївського районного суду Києва, у зв’язку з цим, Чорнобука звільнили з-під варти.

Відповідне рішення прийняла колегія суддів: Денис Масенко (головуючий), Ігор Паленик, Олег Присяжнюк.

Відзначається, що позиція адвокатів Чорнобука ґрунтувалася на тому, що підозрюваний є "діючим суддею".

Зокрема, захисники опирались на рішення від 29.11.2018 Верховного суду, який у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним та скасував постанову Верховної Ради про звільнення Чорнобука.

 
Валерій Чорнобук

"У відповідності до закону "Про судоустрій і статус суддів" скасування постанови ВР України "Про звільнення судді" не є підставою для відновлення на посаді судді, тобто особа не набула статусу судді", - відзначили у прокуратурі.

У відомстві зазначають, що вирішення питання щодо звільнення особи з посади судді відноситься до повноважень Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо:

  • 10 грудня 2018 року Верховний суд скасував постанову Верховної Ради про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.
  • Водночас, Верховний суд відзначив, що скасування постанови парламенту, якою Валерія Чорнобука було звільнено з посади судді, не є підставою для поновлення його на посаді.
  • 3 листопада Чорнобука затримали в Києві. Наразі суддя перебуває під вартою, йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці. Щодо нього триває досудове розслідування.
  • Прес-служба СБУ повідомляла, що з 2014 року український посадовець сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.
  • Чорнобук також переховувався від слідства, його оголошували в державний розшук.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: суд Крим Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Гаазі стартують слухання за позовом України проти РФ 10 червня 2019, 11:28
РФ: журналіста зі струсом мозку після затримання виписали і повезли в суд 8 червня 2019, 21:20
Президенту Зеленському: Ваше завдання – привести до ключових посад людей, для яких нещадна боротьба з гідрою корупції буде сенсом життя 8 червня 2019, 14:00
Усі новини
Головні новини
Дружина Онищенка позмагається з чоловіком за крісло нардепа
Депутатів оцінили на доброчесність і обрали 10 найгірших
Вибори Ради: у списку Опоблоку мери 5 міст
Гриценко представив свій список, в ньому майже 170 людей
Усі новини
психологія

10 міфів про посттравматичний стресовий розлад

Відео

10 українських Youtube-каналів, які цікаво розповідають про науку

дослідження

Собаки віддзеркалюють наш стрес