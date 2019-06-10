Підозрюваного у держзраді суддю звільнили з-під варти

Київський апеляційний суд скасував ухвалу про продовження строку тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку, якого підозрюють у держзраді.

Про це 10 червня повідомляє прес-служба прокуратури автономної республіки Крим.

Судом була скасована ухвала Голосіївського районного суду Києва, у зв’язку з цим, Чорнобука звільнили з-під варти.

Відповідне рішення прийняла колегія суддів: Денис Масенко (головуючий), Ігор Паленик, Олег Присяжнюк.

Відзначається, що позиція адвокатів Чорнобука ґрунтувалася на тому, що підозрюваний є "діючим суддею".

Зокрема, захисники опирались на рішення від 29.11.2018 Верховного суду, який у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним та скасував постанову Верховної Ради про звільнення Чорнобука.

Валерій Чорнобук

"У відповідності до закону "Про судоустрій і статус суддів" скасування постанови ВР України "Про звільнення судді" не є підставою для відновлення на посаді судді, тобто особа не набула статусу судді", - відзначили у прокуратурі.

У відомстві зазначають, що вирішення питання щодо звільнення особи з посади судді відноситься до повноважень Вищої ради правосуддя.

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