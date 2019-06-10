Подозреваемого в госизмене судью освободили из-под стражи

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Понедельник, 10 июня 2019, 14:44

Киевский апелляционный суд отменил постановление о продлении срока содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобука, которого подозревают в госизмене.

Об этом 10 июня сообщает пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым.

Судом было отменено постановление Голосеевского районного суда Киева, в связи с этим, Чернобука освободили из-под стражи.

Соответствующее решение приняла коллегия судей: Денис Масенко (председательствующий), Игорь Паленик, Олег Присяжнюк.

Отмечается, что позиция адвокатов Чернобука основывалась на том, что подозреваемый является "действующим судьей".

В частности, защитники опирались на решение от 29.11.2018 Верховного суда, который в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады об увольнении Чернобука. 

Валерий Чернобук
Валерий Чернобук

"В соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей" отмены постановления ВР Украины" Об увольнении судьи" не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что решение вопроса об увольнении лица с должности судьи относится к полномочиям Высшего совета правосудия.

Напомним:

  • Верховный суд отменил постановление Верховной Рады об увольнении Валерия Чернобука с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.
  • В то же время, Верховный суд отметил, что отмена постановления парламента, которым Валерия Чернобука был уволен с должности судьи, не является основанием для восстановления его в должности.
  • Сейчас судья находится под стражей, ему избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Относительно него продолжается досудебное расследование.
  • Как сообщалось, 3 ноября Чернобука задержали в Киеве.
  • Пресс-служба СБУ сообщала, что с 2014 года украинский чиновник способствовал стране-агрессору в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.
  • Чернобук также скрывался от следствия, его объявляли в государственный розыск.

Украинская правда

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Темы: суд Крым Киев


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