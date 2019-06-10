Подозреваемого в госизмене судью освободили из-под стражи

Киевский апелляционный суд отменил постановление о продлении срока содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобука, которого подозревают в госизмене.

Об этом 10 июня сообщает пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым.

Судом было отменено постановление Голосеевского районного суда Киева, в связи с этим, Чернобука освободили из-под стражи.

Соответствующее решение приняла коллегия судей: Денис Масенко (председательствующий), Игорь Паленик, Олег Присяжнюк.

Отмечается, что позиция адвокатов Чернобука основывалась на том, что подозреваемый является "действующим судьей".

В частности, защитники опирались на решение от 29.11.2018 Верховного суда, который в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады об увольнении Чернобука.

Валерий Чернобук

"В соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей" отмены постановления ВР Украины" Об увольнении судьи" не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что решение вопроса об увольнении лица с должности судьи относится к полномочиям Высшего совета правосудия.

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