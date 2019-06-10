Депутатів оцінили на доброчесність і обрали 10 найгірших

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Понеділок, 10 червня 2019, 15:23

Громадський рух ЧЕСНО зробив власне оцінування роботи народних депутатів 8-го скликання.

Про це 10 червня йдеться у повідомленні на сайті руху.

Активісти вибрали 25 "найбільш доброчесних" депутатів, проаналізувавши склад Верховної Ради 8-го скликання за шістьома критеріями: кнопкодавство, прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, гречкосійство та фігурування у антикорупційних розслідуваннях (негативні критерії, за які політикам присвоюється по +1 балу), а також голосування за політичні реформи (позитивний критерій, за які політикам присвоюється -1 бал).

Таким чином, чим вищий бал було присвоєно народному обранцю, тим менш доброчесним він є за методологією.

Серед 25 найбільш доброчесних народних обранців опинились 12 членів фракції "Самопоміч", троє членів "Батьківщини", двоє членів БПП "Солідарність" та восьмеро позафракційних депутатів.

 
 

Найменш доброчесними депутатами на 9 червня 2019 року стали: Максим Єфімов, Олександр Третьяков, Олег Недава (БПП "Солідарність"), Ярослав Москаленко, Анатолій Гіршфельд, Олесь Довгий ("Воля народу"), Антон Яценко, Антон Кіссе, Володимир Зубик ("Відродження") і Олександр Нечаєв ("Опозиційний блок").

 

Нагадаємо:

  • Дострокові парламентські вибори повинні відбутися 21 липня.
  • Згідно з останніми опитуваннями 5% бар'єр долають чотири-п'ять партій.

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Теми: Верховна Рада


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