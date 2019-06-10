Депутатов оценили на добропорядочность и выбрали 10 худших

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Понедельник, 10 июня 2019, 15:23

Общественное движение ЧЕСТНО сделало собственное оценивание работы народных депутатов 8-го созыва.

Об этом 10 июня говорится в сообщении на сайте движения.

Активисты выбрали 25 "наиболее добропорядочных" депутатов, проанализировав состав Верховной Рады 8-го созыва по шести критериям: кнопкодавству, прогулам, поддержке антидемократических инициатив, гречкосействе и фигурировании в антикоррупционных расследованиях (отрицательные критерии, за которые политикам присваивается по 1 баллу), а также голосования за политические реформы (положительный критерий, за которые политикам присваивается 1 балл).

Таким образом, чем выше балл был присвоен народному избраннику, тем менее добродетельным он по методологии.

Среди 25 самых добропорядочных этот момент оказались 12 членов фракции "Самопомощь", трое членов "Батькивщины", двое членов БПП "Солидарность" и восемь внефракционных депутатов.

 
 

Наименее добродетельными депутатами на 9 июня 2019 стали: Максим Ефимов, Александр Третьяков, Олег Недава (БПП "Солидарность"), Ярослав Москаленко, Анатолий Гиршфельд, Олесь Довгий ("Воля народа"), Антон Яценко, Антон Киссе, Владимир Зубик ("Возрождение") и Александр Нечаев ("Оппозиционный блок").

 

Напомним:

  • Досрочные парламентские выборы должны состояться 21 июля.
  • Согласно последним опросам 5% барьер преодолевают четыре-пять партий.

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Темы: Верховная Рада


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