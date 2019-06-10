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Гриценко говорит, что член его партии возглавит департамент у Зеленского

Понедельник, 10 июня 2019, 15:46

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что член его партии и советник президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин возглавит "оборонный департамент" в Администрации главы государства.

Об этом он сказал во время выступления на съезде партии в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас будет реорганизация Администрации президента, и Иван Апаршин возглавит оборонный департамент", - заявил Гриценко.

При этом он отметил, что Апаршин остается членом команды "Гражданской позиции".

Напомним:

  • Апаршин был советником по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского во время выборов.
  • В феврале во время первого тура президентских выборов кандидат Анатолий Гриценко заявлял, что в случае своей победы на выборах назначит министром обороны Ивана Апаршина.

Темы: ГриценкоАдминистрация президента
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