Гриценко говорит, что член его партии возглавит департамент у Зеленского

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Понедельник, 10 июня 2019, 15:46

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что член его партии и советник президента Владимира Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин возглавит "оборонный департамент" в Администрации главы государства.

Об этом он сказал во время выступления на съезде партии в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас будет реорганизация Администрации президента, и Иван Апаршин возглавит оборонный департамент", - заявил Гриценко.

При этом он отметил, что Апаршин остается членом команды "Гражданской позиции".

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Темы: Гриценко Администрация президента


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