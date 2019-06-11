Підозрюваного в убивстві майданівця снайпера випустили під нічний домашній арешт

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Вівторок, 11 червня 2019, 04:26

Печерський суд Києва пом’якшив запобіжний захід екс-бійцю підрозділу спецназу "Омега", снайперу Дмитру Хмілю, якого підозрюють у вбивстві активіста Євромайдану Олександра Храпаченка.

Про це повідомив прокурор Ігор Земсков, пише Insider.

"Суддя Смик розглядала клопотання про продовження запобіжного заходу і змінила режим – з цілодобового на нічний домашній арешт. Клопотання подавала прокуратура про продовження запобіжного. Браслет протягом 5 днів ще не забезпечило управління поліції. Мотивує тим, що в них немає в наявності браслетів", - розказав він.

Запобіжний захід діє до 9 серпня. Окрім того, сам Хміль в ході засідання повідомив, що йому необхідно працювати, оскільки в нього жінка без роботи. Він заявив, що в нього на утриманні малолітня дитина.

Нагадуємо:

  • Олександр Храпаченко — активіст Євромайдану, театральний режисер-початківець. Був убитий пострілом снайпера на вулиці Інститутській у Києві під час подій 20 лютого 2014 року. Герой Небесної Сотні, Герой України.
  • 15 листопада 2018 року стало відомо, що правоохоронці затримали колишнього снайпера Внутрішніх військ, якого підозрюють у вбивстві активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.
  • Затриманий спецназівець Дмитро Хміль служив у підрозділі "Омега" під час Євромайдану. Його підозрюють у вбивстві активіста Храпаченка. Наразі ще триває досудове слідство і Хміль перебуває у статусі підозрюваного.
  • Раніше  Хміля відпустили під домашній арешт.
  • Правоохоронці розслідують справу щодо колишніх співробітників "Беркута" в убивствах 48 активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.

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Теми: Євромайдан суд вбивство


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