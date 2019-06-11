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Подозреваемого в убийстве майдановца снайпера выпустили под ночной домашний арест

Вторник, 11 июня 2019, 04:26
Подозреваемого в убийстве майдановца снайпера выпустили под ночной домашний арест
"Активні громади"

Печерский суд Киева смягчил меру пресечения экс-бойцу подразделения спецназа "Омега", снайперу Дмитрию Хмелю, которого подозревают в убийстве активиста Евромайдана Александра Храпаченка.

Об этом сообщил прокурор Игорь Земсков, пишет Insider.

"Судья Смык рассматривала ходатайство о продлении меры пресечения и изменила режим – с круглосуточного на ночной домашний арест. Ходатайство подавала прокуратура о продлении меры. Браслет в течение 5 дней еще не обеспечило управление полиции. Мотивирует тем, что у них нет в наличии браслетов", - рассказал он.

Мера пресечения действует до 9 августа. Кроме того, сам Хмель в ходе заседания сообщил, что ему необходимо работать, поскольку у него жена без работы. Он заявил, что у него на иждивении малолетний ребенок.

Напоминаем:

  • Александр Храпаченко - активист Евромайдана, театральный режиссер-любитель. Был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в ​​Киеве во время событий 20 февраля 2014. Герой Небесной Сотни, герой Украины.
  • 15 ноября 2018 года стало известно, что правоохранители задержали бывшего снайпера Внутренних войск, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​Киеве.
  • Задержанный спецназовец Дмитрий Хмель служил в подразделении "Омега" во время  Евромайдана. Его подозревают в убийстве активиста Храпаченко. Сейчас продолжается досудебное следствие и Хмель находится в статусе подозреваемого.
  • Ранее Хмеля отпустили под домашний арест.
  • Правоохранители расследуют дело в отношении бывших сотрудников "Беркута", подозреваемых в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014.

Темы: Евромайдансудубийство
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