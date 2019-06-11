Подозреваемого в убийстве майдановца снайпера выпустили под ночной домашний арест

Печерский суд Киева смягчил меру пресечения экс-бойцу подразделения спецназа "Омега", снайперу Дмитрию Хмелю, которого подозревают в убийстве активиста Евромайдана Александра Храпаченка.

Об этом сообщил прокурор Игорь Земсков, пишет Insider.

"Судья Смык рассматривала ходатайство о продлении меры пресечения и изменила режим – с круглосуточного на ночной домашний арест. Ходатайство подавала прокуратура о продлении меры. Браслет в течение 5 дней еще не обеспечило управление полиции. Мотивирует тем, что у них нет в наличии браслетов", - рассказал он.

Мера пресечения действует до 9 августа. Кроме того, сам Хмель в ходе заседания сообщил, что ему необходимо работать, поскольку у него жена без работы. Он заявил, что у него на иждивении малолетний ребенок.

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