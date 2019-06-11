В СБУ розповіли про отримання Бакановим звання лейтенанта
Голова Служби безпеки України Василь Грицак присвоїв військове звання лейтенант своєму першому заступнику Івану Баканову одночасно із прийняттям останнього на військову службу у СБУ.
Про це у відомстві повідомили на запит "Української правди".
"Військове звання лейтенант присвоєно наказом Голови Служби безпеки України одночасно з прийняттям Баканова І.Г. на військову службу у Службу безпеки України за контрактом осіб офіцерського складу", - сказано у відповіді на запит.
Повідомляється, що відповідно до наданого військового квитка Баканов І.Г перебував на обліку в Дзержинському районному військовому комісаріаті Дніпропетровської області, мав військове звання рядовий запасу.
Зазначається, що відповідно до ч.2 ст. 20 Закону про військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у СБУ приймаються громадяни України з числа військовозобов'язаних, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу.
Також повідомляється, що відповідно до пп "в" п. 27 Положення про проходження військової служби військовослужбовцями СБУ військове звання лейтенант присвоюється військовослужбовцям, військовозобовязаним, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.
Нагадаємо:
- 20 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорти про своє звільнення.
- 22 травня Зеленський призначив першим заступником голови СБУ очільника партії "Слуга народу", свого друга дитинства і екс-юриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.
- Пізніше стало відомо, що Грицак буде у відпустці, і Баканов буде виконувати його обов’язки.
- ЗМІ повідомляли, що баканов отримав звання лейтенанта, хоча не проходив службу в армії та не перебував на військовому обліку.