В СБУ рассказали о получении Бакановым звания лейтенанта

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.

Об этом в ведомстве сообщили на запрос "Украинской правды".

"Воинское звание лейтенант присвоено приказом Председателя Службы безопасности Украины одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в Службу безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что в соответствии с предоставленным военным билетом Баканов И.Г состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.

Отмечается, что в соответствии с ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование с образовательно-квалификационным уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующим профилю служебной деятельности и не достигли предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.

Также сообщается, что в соответствии с пп "в" п. 27 Положения о прохождении военной службы военнослужащими СБУ воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, соответствующую профилю служебной деятельности, во время аттестации к офицерскому составу.

Напомним: