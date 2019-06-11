В СБУ рассказали о получении Бакановым звания лейтенанта
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.
Об этом в ведомстве сообщили на запрос "Украинской правды".
"Воинское звание лейтенант присвоено приказом Председателя Службы безопасности Украины одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в Службу безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава", - говорится в ответе на запрос.
Сообщается, что в соответствии с предоставленным военным билетом Баканов И.Г состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядовой запаса.
Отмечается, что в соответствии с ч.2 ст. 20 Закона о военной службе по контракту лиц офицерского состава в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющих высшее образование с образовательно-квалификационным уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующим профилю служебной деятельности и не достигли предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.
Также сообщается, что в соответствии с пп "в" п. 27 Положения о прохождении военной службы военнослужащими СБУ воинское звание лейтенант присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста, соответствующую профилю служебной деятельности, во время аттестации к офицерскому составу.
Напомним:
- 20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.
- 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
- Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.
- СМИ сообщали, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете.