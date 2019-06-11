Зеленский отменил указы Порошенко, которые он выдал уже после поражения
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Вторник, 11 июня 2019, 11:31
Президент Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
В частности, указами №358 и №359 он отменил указы Порошенко №217 и №218 о назначении членами ВСП Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Также Зеленский издал указ №357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.
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Напомним:
- 13 мая действующий в то время президент Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.
- Высший совет правосудия - это орган, который обеспечивает независимость судебной власти и ее функционирования на основе ответственности, подотчетности и добродетели.
- Ее создание предусматривала судебная реформа 2016 года на замену Высшего совета юстиции. Закон "О Высшем совете правосудия" вступил в силу 5 января 2017 года.
- Срок полномочий членов Высшего совета правосудия - 4 года.
Украинская правда
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