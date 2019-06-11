Зеленский отменил указы Порошенко, которые он выдал уже после поражения

Президент Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия

В частности, указами №358 и №359 он отменил указы Порошенко №217 и №218 о назначении членами ВСП Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Также Зеленский издал указ №357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

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Напомним: