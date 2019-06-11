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ЦВК вже зареєструвала 118 кандидатів по мажоритарці

Вівторок, 11 червня 2019, 18:53

Центральна виборча комісія станом на 11 червня зареєструвала 118 кандидатів на позачергових парламентських виборах в одномандатних округах.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що у вівторок 11 червня список кандидатів-мажоритарників поповнився ще 23 особами.

Також повідомляється, що в цілому зареєструвалися 118 мажоритарників. З них - 111 самовисуванців і 7 кандидатів від політичних партій.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
  • 11 червня Конституційний Суд взявся за розгляд справи про розпуск Верховної Ради.

Теми: ЦВКвибори
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