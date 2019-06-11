ЦИК уже зарегистрировал 118 кандидатов по мажоритарке

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11 июня зарегистрировала 118 кандидатов на внеочередных парламентских выборах в одномандатных округах.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что во вторник 11 июня список кандидатов-мажоритарщиков пополнился еще 23 лицами.

Также сообщается, что в целом зарегистрировалось 118 мажоритарщиков. Среди них 111 самовыдвиженцев и 7 кандидатов от политических партий.

Напомним: