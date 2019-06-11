ЦИК уже зарегистрировал 118 кандидатов по мажоритарке

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Вторник, 11 июня 2019, 18:53

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 11 июня зарегистрировала 118 кандидатов на внеочередных парламентских выборах в одномандатных округах.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что во вторник 11 июня список кандидатов-мажоритарщиков пополнился еще 23 лицами.

Также сообщается, что в целом зарегистрировалось 118 мажоритарщиков. Среди них 111 самовыдвиженцев и 7 кандидатов от политических партий.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.
  • 11 июня Конституционный Суд взялся за рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады.

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Темы: ЦИК виборы


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