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У Мінрегіоні запропонують Зеленському перенести урядовий квартал на Теличку

Вівторок, 11 червня 2019, 19:07
У Мінрегіоні запропонують Зеленському перенести урядовий квартал на Теличку
Wikipedia/Dimant

Заступник міністра регіонального розвитку і ЖКГ Лев Парцхаладзе запропонує президенту Володимиру Зеленському перенести урядовий і діловий квартал на Теличку в Голосіївському районі Києва.

Про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ще з 2003 року у мене є ідея створити на місці "Телички" так званий "Київ Сіті", на зразок міста хмарочосів за окружною в Парижі. Перенести туди 1 млн кв. м адміністративних приміщень. Зробити так званий урядовий і діловий квартал, а вивільнені приміщення в центрі Києва продати, наприклад, під готелі, культурні центри, можливо, житло", - сказав Парцхаладзе.

На його думку, в такому випадку "у центрі міста стане більш комфортно, буде набагато менше пробок по дорозі на роботу і з роботи, буде різкий поштовх розвитку туризму".

"Таким чином, можна вирішити проблему рівномірного завантаження лівого і правого берегів. Такий "Київ Сіті" навіть став би символом міста. Там близько 100 га, можна багато чого зробити. Наприклад, у Москві аналогічний бізнес-центр - 20 га, а у нас тут - 100 га", - зазначив заступник міністра.

Він вважає, що "це національний масштабний проект, за який і уряд, і місто повинні взятися".

Сам Парцхаладзе висловив готовність взяти цей проект під контроль.

"Я пропонував цей проект трьом мерам, але все було "не на часі". Концепція є, аналіз є, скільки приміщень... Для розробки цього проекту я привозив випускників Гарварду - це була їхня дипломна робота. Держава на цьому тільки заробить", - упевнений він.

На питання, чи буде він пропонувати цю ідею президентові, Парцхаладзе відповів: "Обов'язково запропонуємо. Я вважаю, що це повинен бути один із символів змін у країні".

Нагадаємо:

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявляв про пропозицію перенести Адміністрацію президента "де немає пробок", зокрема за межі столиці.
  • Колишній заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової у столиці коштуватиме десятки мільйонів доларів.
  • У кінці травня заступник голови Адміністрації президента Юрій Костюк заявив, що переїзд команди Володимира Зеленського з Банкової все ще планується.

Українська правда
Теми: ЗеленськийАдміністрація президента
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