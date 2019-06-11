Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минрегионе предложат Зеленскому перенести правительственный квартал на Теличку

Вторник, 11 июня 2019, 19:07
В Минрегионе предложат Зеленскому перенести правительственный квартал на Теличку
Wikipedia/Dimant

Замминистра регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе предложит президенту Владимиру Зеленскому перенести правительственный и деловой квартал на Теличку в Голосеевском районе Киева.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Еще с 2003 года у меня есть идея создать на месте "Телички" так называемый "Киев Сити", наподобие города небоскребов за окружной в Париже. Перенести туда 1 млн кв. м административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а освободившиеся помещения в центре Киева продать, к примеру, под отели, культурные центры, возможно, жилье", - сказал Парцхаладзе.

По его мнению, в таком случае "в центре города станет более комфортно, будет намного меньше пробок по дороге на работу и с работы, будет резкий толчок развитию туризма".

"Таким образом, можно решить проблему равномерной загрузки левого и правого берегов. Такой "Киев Сити" даже стал бы символом города. Там около 100 га, можно много чего сделать. К примеру, в Москве аналогичный бизнес-центр – 20 га, а у нас тут - 100 га", - отметил замминистра.

Он считает, что "это национальный масштабный проект, за который и правительство, и город должны взяться".

Сам Парцхаладзе выразил готовность взять этот проект под контроль.

"Я предлагал этот проект трем мэрам, но все было "не на часі". Концепция есть, анализ есть, сколько помещений… Для разработки этого проекта я привозил выпускников Гарварда – это была их дипломная работа. Государство на этом только заработает", - уверен он.

На вопрос, будет ли он предлагать эту идею президенту, Парцхаладзе ответил: "Обязательно предложим. Я считаю, что это должен быть один из символов изменений в стране".

Напомним:

  • Ранее Зеленский заявлял о предложении перенести Администрацию президента "где нет пробок", в частности за пределы столицы, предположил он.
  • Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос Администрации президента на улице Банковой в столице будет стоить десятки миллионов долларов.
  • В конце мая замглавы Администрации президента Юрий Костюк заявил, что переезд команды Владимира Зеленского с Банковой все еще планируется.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийАдминистрация президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибыл в Прагу
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Зеленский из Болгарии неожиданно отправился в Чехию
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: