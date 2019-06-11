В Минрегионе предложат Зеленскому перенести правительственный квартал на Теличку

Замминистра регионального развития и ЖКХ Лев Парцхаладзе предложит президенту Владимиру Зеленскому перенести правительственный и деловой квартал на Теличку в Голосеевском районе Киева.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Еще с 2003 года у меня есть идея создать на месте "Телички" так называемый "Киев Сити", наподобие города небоскребов за окружной в Париже. Перенести туда 1 млн кв. м административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а освободившиеся помещения в центре Киева продать, к примеру, под отели, культурные центры, возможно, жилье", - сказал Парцхаладзе.

По его мнению, в таком случае "в центре города станет более комфортно, будет намного меньше пробок по дороге на работу и с работы, будет резкий толчок развитию туризма".

"Таким образом, можно решить проблему равномерной загрузки левого и правого берегов. Такой "Киев Сити" даже стал бы символом города. Там около 100 га, можно много чего сделать. К примеру, в Москве аналогичный бизнес-центр – 20 га, а у нас тут - 100 га", - отметил замминистра.

Он считает, что "это национальный масштабный проект, за который и правительство, и город должны взяться".

Сам Парцхаладзе выразил готовность взять этот проект под контроль.

"Я предлагал этот проект трем мэрам, но все было "не на часі". Концепция есть, анализ есть, сколько помещений… Для разработки этого проекта я привозил выпускников Гарварда – это была их дипломная работа. Государство на этом только заработает", - уверен он.

На вопрос, будет ли он предлагать эту идею президенту, Парцхаладзе ответил: "Обязательно предложим. Я считаю, что это должен быть один из символов изменений в стране".

Напомним: