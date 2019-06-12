Делегація РНБО на чолі з Данилюком відвідала лінію зіткнення
Делегація Ради національної безпеки і оборони на чолі із секретарем РНБО Олександром Данилюком відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.
Про це 12 червня повідомляє прес-служба ООС.
Відзначається, що метою візиту стало ознайомлення з ситуацією на лінії зіткнення, оцінка ймовірності загроз для військових та мирного населення в Донецькій та Луганській областях.
"Під час візиту члени РНБО заслухали доповідь Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського щодо загальної ситуації", - повідомили в штабі.
Також робоча група РНБО відвідала передові позиції військ ООС в районі Авдіївки.
Посадовці також побували на Приазов'ї, де "вивчили стан справ у військових частинах, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення".
Крім того, повідомляється, що члени РНБО "вивчили проблемні питання у роботі одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду".
Нагадаємо:
- На початку червня конфлікт на Донбасі загострився, 4 червня та в ніч на 5 червня загинули 3 українських військових.
- На першому засіданні нового складу РНБО розглядалися проблеми у вугільній галузі, однак Данилюк запевнив, що наступне засідання присвятять ситуації на Донбасі.
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