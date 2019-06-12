Делегація РНБО на чолі з Данилюком відвідала лінію зіткнення

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Середа, 12 червня 2019, 10:25

Делегація Ради національної безпеки і оборони на чолі із секретарем РНБО Олександром Данилюком відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це 12 червня повідомляє прес-служба ООС.

Відзначається, що метою візиту стало ознайомлення з ситуацією на лінії зіткнення, оцінка ймовірності загроз для військових та мирного населення в Донецькій та Луганській областях.

 

"Під час візиту члени РНБО заслухали доповідь Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського щодо загальної ситуації", - повідомили в штабі.

Також робоча група РНБО відвідала передові позиції військ ООС в районі Авдіївки.

Посадовці також побували на Приазов'ї, де "вивчили стан справ у військових частинах, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення".

Крім того, повідомляється, що члени РНБО "вивчили проблемні питання у роботі одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду".

 

Нагадаємо:

  • На початку червня конфлікт на Донбасі загострився, 4 червня та в ніч на 5 червня загинули 3 українських військових.
  • На першому засіданні нового складу РНБО розглядалися проблеми у вугільній галузі, однак Данилюк запевнив, що наступне засідання присвятять ситуації на Донбасі.

Українська правда

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Теми: ООС Данилюк Зеленський Донбас РНБО


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