Делегация СНБО во главе с Данилюком посетила линию соприкосновения

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Среда, 12 июня 2019, 10:25

Делегация Совета национальной безопасности и обороны во главе с секретарем СНБО Александром Данилюком посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом 12 июня сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз для военных и мирного населения в Донецкой и Луганской областях.

 

"Во время визита члены СНБО заслушали доклад Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского по общей ситуации", - сообщили в штабе.

Также рабочая группа СНБО посетила передовые позиции войск ООС в районе Авдеевки.

Чиновники также побывали на Приазовье, где "изучили состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения".

Кроме того, сообщается, что члены СНБО "изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда".

 

Напомним:

  • В начале июня конфликт на Донбассе обострился, 4 июня и в ночь на 5 июня погибли 3 украинских военных.
  • На первом заседании нового состава СНБО рассматривались проблемы в угольной отрасли, однако Данилюк заверил, что следующее заседание посвятят ситуации на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: ООС Данилюк Зеленский Донбасс СНБО


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