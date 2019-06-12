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"Слуга народу" намітила цілі у Раді і покарання за "кнопкодавство"

Середа, 12 червня 2019, 15:33

Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" хоче створити більшість у Верховній Раді 9 скликання і систематизувати законодавство.

Крім того, команда президента планує запровадити кримінальну відповідальність за неперсональне голосування, заявив представник Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук в інтерв'ю "РБК-Україна".

На запитання, чи є монопольна більшість "Слуги народу" метою команди президента в наступному парламенті, він відповів ствердно: "Це наша мета".

"Колективна відповідальність тотожна колективній безвідповідальності. Ми відібрали людей, які справді хочуть пройти до Верховної Ради і там працювати. Щоб не було картинки, коли сидять 30 людей у сесійній залі", – сказав Стефанчук.

Ще однією "місією" наступного парламенту він назвав систематизацію українського законодавства – мовляв, не існує "остаточної редакції" Конституції після всіх змін, а 90% законів – неякісні.

"90% українських законів приймаються з негативним висновком головного науково-експертного управління ВР, тобто, це – неякісні закони", – сказав Стефанчук.

"У 2019 році в Україні продовжує діяти Житловий кодекс Української РСР, із преамбулою про "принципи ленінського комунізму". Система для голосування у ВР вичерпала свій ресурс у 2012 році. 7 років у нас несертифікована система голосування працює", – додав він.

На запитання, чи з'явиться у Верховній Раді система, яка гарантує персональне голосування за відбитком пальця, Стефанчук відповів:

"Поки що можу гарантувати, що найближчим часом президент внесе законопроект, яким буде передбачено кримінальну відповідальність за неперсональне голосування"..

Нагадаємо:

  • 20 травня, одразу після інавгурації, президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. 21 травня він видав відповідний уаз і призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня.
  • Підставою для припинення повноважень народних депутатів команда президента називає відсутність коаліції.
  • Конституційний суд розглядає подання народних депутатів щодо конституційності указу про розпуск Верховної Ради 8 скликання.

Теми: Верховна Радавиборикнопкодавство
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