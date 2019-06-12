"Слуга народа" наметила цели в Раде и наказание за "кнопкодавство"

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Среда, 12 июня 2019, 15:33

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет создать большинство в Верховной Раде 9 созыва и систематизировать законодательство.

Кроме того, команда президента планирует ввести уголовную ответственность за неперсональное голосование, заявил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина".

На вопрос, является ли монопольное большинство "Слуги народа" целью команды президента в следующем парламенте, он ответил утвердительно: "Это наша цель".

"Коллективная ответственность тождественна коллективной безответственности. Мы отобрали людей, которые действительно хотят пройти в Верховную раду и там работать. Чтобы бы не было картинки, когда сидят 30 человек в сессионном зале", – сказал Стефанчук.

Еще одной "миссией" следующего парламента он назвал систематизацию украинского законодательства – дескать, не существует "окончательной редакции" Конституции после всех изменений, а 90% законов – некачественные.

"90% украинских законов принимаются с негативным выводом главного научно-экспертного управления ВР, то есть, это – некачественные законы", – сказал Стефанчук. 

"В 2019 году в Украине продолжает действовать Жилищный кодекс Украинской ССР, с преамбулой про "принципы ленинского коммунизма". Система для голосования в ВР исчерпала свой ресурс в 2012 году. 7 лет у нас несертифицированная система голосования работает", – добавил он.

На вопрос, появится ли в Верховной Раде система, гарантирующая персональное голосование по отпечатку пальца, Стефанчук ответил:

"Пока могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование".

Напомним:

  • 20 мая, сразу после инаугурации, президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. 21 мая он издал соответствующий указ и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.
  • Основанием для прекращения полномочий народных депутатов команда президента называет отсутствие коалиции.
  • Конституционный суд рассматривает представление народных депутатов относительно конституционности указа о роспуске Верховной Рады 8 созыва.

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Темы: Верховная Рада виборы кнопкодавство


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