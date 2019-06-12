Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" наметила цели в Раде и наказание за "кнопкодавство"

Среда, 12 июня 2019, 15:33

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет создать большинство в Верховной Раде 9 созыва и систематизировать законодательство.

Кроме того, команда президента планирует ввести уголовную ответственность за неперсональное голосование, заявил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина".

На вопрос, является ли монопольное большинство "Слуги народа" целью команды президента в следующем парламенте, он ответил утвердительно: "Это наша цель".

"Коллективная ответственность тождественна коллективной безответственности. Мы отобрали людей, которые действительно хотят пройти в Верховную раду и там работать. Чтобы бы не было картинки, когда сидят 30 человек в сессионном зале", – сказал Стефанчук.

Еще одной "миссией" следующего парламента он назвал систематизацию украинского законодательства – дескать, не существует "окончательной редакции" Конституции после всех изменений, а 90% законов – некачественные.

"90% украинских законов принимаются с негативным выводом главного научно-экспертного управления ВР, то есть, это – некачественные законы", – сказал Стефанчук. 

"В 2019 году в Украине продолжает действовать Жилищный кодекс Украинской ССР, с преамбулой про "принципы ленинского коммунизма". Система для голосования в ВР исчерпала свой ресурс в 2012 году. 7 лет у нас несертифицированная система голосования работает", – добавил он.

На вопрос, появится ли в Верховной Раде система, гарантирующая персональное голосование по отпечатку пальца, Стефанчук ответил:

"Пока могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование".

Напомним:

  • 20 мая, сразу после инаугурации, президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. 21 мая он издал соответствующий указ и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.
  • Основанием для прекращения полномочий народных депутатов команда президента называет отсутствие коалиции.
  • Конституционный суд рассматривает представление народных депутатов относительно конституционности указа о роспуске Верховной Рады 8 созыва.

Темы: Верховная Радавиборыкнопкодавство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Верховная Рада
Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: