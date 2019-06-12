Закон о ВСК и импичменте президента передали на подпись Зеленскому

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях, в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента и передал его на подпись Владимиру Зеленскому.

Об этом председатель парламента написал 12 июня во Twitter.

"Подписал закон 1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президенту", - сообщил Парубий.

Сьогодні підписав Закон України #1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" @verkhovna_rada і передав його на підпис Президенту України. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 червня 2019 р.

В подписанном спикером законе указывается, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии, в частности, является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Комиссия будет иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев.

Напомним: