Закон о ВСК и импичменте президента передали на подпись Зеленскому
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях, в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента и передал его на подпись Владимиру Зеленскому.
Об этом председатель парламента написал 12 июня во Twitter.
"Подписал закон 1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись президенту", - сообщил Парубий.
Сьогодні підписав Закон України #1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" @verkhovna_rada і передав його на підпис Президенту України.— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 червня 2019 р.
В подписанном спикером законе указывается, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.
Задачей комиссии, в частности, является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.
Комиссия будет иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.
Срок деятельности комиссии не должен превышать трех месяцев.
Напомним:
- 6 июня народные депутаты приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.
- Зеленский также подавал в ВР президентский законопроект об импичменте главы государства, но Рада не внесла его в повестку дня сессии.
- В Зеленского критиковали проект закона, который в итоге приняла Рада.
- Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук заявил, что закон об импичменте должны принять как отдельную инициативу, а в законе о ВСК процесс импичмента президента не прописан.