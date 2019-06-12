Адвокат попросив закрити проти Димінського справу про смертельне ДТП
Адвокат президента ФК "Карпати" Петра Димінського Микола Лисий вимагає у правоохоронців закрити кримінальну справу щодо смертельної ДТП у Ямельні, в якій загинула 31-річна жінка Наталія Тріла.
Про це у середу повідомляє видання ZAHID.net.
Лисий підтвердив, що звернувся до правоохоронців з вимогою закрити цю справу, але не зміг пригадати, коли це було.
"Немає підстав притягнення Петра Димінського до відповідальності, у матеріалах справи досі немає жодного належного доказу його вини у цій ДТП. У тих матеріалах справи, які я бачив, не було продовжено термін розслідування. Тому я звернувся у прокуратуру Львівської області, щоб справу закрили. Коли це було, вже не пам'ятаю, може, місяць назад, але досі жодної відповіді я не отримав", - розповів Лисий.
Він також заявив, що не знає, де зараз перебуває Димінський, і відмовився від подальших коментарів.
Нагадаємо:
- У лютому Апеляційний суд Києва скасував постанову про обрання бізнесменові, президенту футбольного клубу "Карпати" Петру Димінському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою за підозрою в скоєнні смертельної ДТП.
- Президента ФК "Карпати" бізнесмена Петра Димінського підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, в результаті якого 18 серпня 2017 року загинула 31-річна Наталія Тріла.
- Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ.
- Водночас 30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.
- 9 грудня мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.
- Сам Димінський з 22 серпня 2017 року перебуває поза межами України.