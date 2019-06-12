Адвокат попросив закрити проти Димінського справу про смертельне ДТП

Адвокат президента ФК "Карпати" Петра Димінського Микола Лисий вимагає у правоохоронців закрити кримінальну справу щодо смертельної ДТП у Ямельні, в якій загинула 31-річна жінка Наталія Тріла.

Про це у середу повідомляє видання ZAHID.net.

Лисий підтвердив, що звернувся до правоохоронців з вимогою закрити цю справу, але не зміг пригадати, коли це було.

"Немає підстав притягнення Петра Димінського до відповідальності, у матеріалах справи досі немає жодного належного доказу його вини у цій ДТП. У тих матеріалах справи, які я бачив, не було продовжено термін розслідування. Тому я звернувся у прокуратуру Львівської області, щоб справу закрили. Коли це було, вже не пам'ятаю, може, місяць назад, але досі жодної відповіді я не отримав", - розповів Лисий.

Він також заявив, що не знає, де зараз перебуває Димінський, і відмовився від подальших коментарів.

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