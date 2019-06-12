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Адвокат попросив закрити проти Димінського справу про смертельне ДТП

Середа, 12 червня 2019, 18:10

Адвокат президента ФК "Карпати"  Петра Димінського Микола Лисий вимагає у правоохоронців закрити кримінальну справу щодо смертельної ДТП у Ямельні, в якій загинула 31-річна жінка Наталія Тріла.

Про це у середу повідомляє видання ZAHID.net.

Лисий підтвердив, що звернувся до правоохоронців з вимогою закрити цю справу, але не зміг пригадати, коли це було.

"Немає підстав притягнення Петра Димінського до відповідальності, у матеріалах справи досі немає жодного належного доказу його вини у цій ДТП. У тих матеріалах справи, які я бачив, не було продовжено термін розслідування. Тому я звернувся у прокуратуру Львівської області, щоб справу закрили. Коли це було, вже не пам'ятаю, може, місяць назад, але досі жодної відповіді я не отримав", - розповів Лисий.

Він також заявив, що не знає, де зараз перебуває Димінський, і відмовився від подальших коментарів.

Нагадаємо:

  • У лютому Апеляційний суд Києва скасував постанову про обрання бізнесменові, президенту футбольного клубу "Карпати" Петру Димінському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою за підозрою в скоєнні смертельної ДТП.
  • Президента ФК "Карпати" бізнесмена Петра Димінського підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, в результаті якого 18 серпня 2017 року загинула 31-річна Наталія Тріла.
  • Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе  охоронець Димінського Андрій Борщ.
  • Водночас 30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.
  • 9 грудня мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.
  • Сам Димінський з 22 серпня 2017 року перебуває поза межами України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПкримінал
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