Адвокат попросил закрыть против Дыминского дело о смертельном ДТП
Адвокат президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Николай Лысый требует у правоохранителей закрыть уголовное дело в отношении смертельного ДТП в Ямельне, в которой погибла 31-летняя женщина Наталья Трила.
Об этом в среду сообщает издание ZAHID.net.
Лысый подтвердил, что обратился в милицию с требованием закрыть это дело, но не смог вспомнить, когда это было.
"Нет оснований для привлечения Петра Дыминского к ответственности, в материалах дела до сих пор нет ни одного надлежащего доказательства его вины в этом ДТП. В тех материалах дела, которые я видел, не был продлен срок расследования. Поэтому я обратился в прокуратуру Львовской области, чтобы дело закрыли. Когда это было, уже не помню, может, месяц назад, но до сих пор никакого ответа я не получил", - рассказал Лысый.
Он также заявил, что не знает, где находится Дыминский, и отказался от дальнейших комментариев.
Напомним:
- В феврале Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании бизнесмену, президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении смертельного ДТП.
- Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП, в результате которого 18 августа 2017 погибла 31-летняя Наталья Трила.
- Вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ.
- В то же время 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК из подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.
- 9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков, вызванных ДТП, и отсутствие материальных претензий в связи с аварией.
- Сам Дыминский с 22 августа 2017 года находится за пределами Украины.