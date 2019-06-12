Адвокат попросил закрыть против Дыминского дело о смертельном ДТП

Адвокат президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Николай Лысый требует у правоохранителей закрыть уголовное дело в отношении смертельного ДТП в Ямельне, в которой погибла 31-летняя женщина Наталья Трила.

Об этом в среду сообщает издание ZAHID.net.

Лысый подтвердил, что обратился в милицию с требованием закрыть это дело, но не смог вспомнить, когда это было.

"Нет оснований для привлечения Петра Дыминского к ответственности, в материалах дела до сих пор нет ни одного надлежащего доказательства его вины в этом ДТП. В тех материалах дела, которые я видел, не был продлен срок расследования. Поэтому я обратился в прокуратуру Львовской области, чтобы дело закрыли. Когда это было, уже не помню, может, месяц назад, но до сих пор никакого ответа я не получил", - рассказал Лысый.

Он также заявил, что не знает, где находится Дыминский, и отказался от дальнейших комментариев.

Напомним: