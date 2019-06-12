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Адвокат попросил закрыть против Дыминского дело о смертельном ДТП

Среда, 12 июня 2019, 18:10

Адвокат президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Николай Лысый требует у правоохранителей закрыть уголовное дело в отношении смертельного ДТП в Ямельне, в которой погибла 31-летняя женщина Наталья Трила.

Об этом в среду сообщает издание ZAHID.net.

Лысый подтвердил, что обратился в милицию с требованием закрыть это дело, но не смог вспомнить, когда это было.

"Нет оснований для привлечения Петра Дыминского к ответственности, в материалах дела до сих пор нет ни одного надлежащего доказательства его вины в этом ДТП. В тех материалах дела, которые я видел, не был продлен срок расследования. Поэтому я обратился в прокуратуру Львовской области, чтобы дело закрыли. Когда это было, уже не помню, может, месяц назад, но до сих пор никакого ответа я не получил", - рассказал Лысый.

Он также заявил, что не знает, где находится Дыминский, и отказался от дальнейших комментариев.

Напомним:

  • В феврале Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании бизнесмену, президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении смертельного ДТП.
  • Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП, в результате которого 18 августа 2017 погибла 31-летняя Наталья Трила.
  • Вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ.
  • В то же время 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК из подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.
  • 9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков, вызванных ДТП, и отсутствие материальных претензий в связи с аварией.
  • Сам Дыминский с 22 августа 2017 года находится за пределами Украины.

Темы: ДТПкриминал
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