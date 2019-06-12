Коломойський-молодший переходить у БК "Дніпро"

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Середа, 12 червня 2019, 20:41

Син олігарха Ігоря Коломойського Григорій перейде з ізраїльського баскетбольного клубу "Маккабі" в український "Дніпро".

Інформацію про трансфер підтвердив онлайн-виданню LIGA.net президент української Федерації баскетболу Михайло Бродський.

На даний момент Коломойський-молодший виступає за ізраїльський клуб "Маккабі".

Як повідомляє видання, він перейде в "Дніпро" одразу після плей-офу нинішньої команди в ізраїльському чемпіонаті.

Нагадаємо:

  • Григорій Коломойський вирішив перейти в "Дніпро", коли його батько повернувся в Україну з Ізраїлю. Олігарх не був в Україні з червня 2017 року.
  • Раніше Коломойський-старший заявляв, що повернеться одразу після інавгурації Володимира Зеленського.
  • Син олігарха займається баскетболом, вчиться у США і має швейцарський паспорт.

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Теми: спорт Коломойський


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