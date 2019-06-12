Коломойський-молодший переходить у БК "Дніпро"
Син олігарха Ігоря Коломойського Григорій перейде з ізраїльського баскетбольного клубу "Маккабі" в український "Дніпро".
Інформацію про трансфер підтвердив онлайн-виданню LIGA.net президент української Федерації баскетболу Михайло Бродський.
На даний момент Коломойський-молодший виступає за ізраїльський клуб "Маккабі".
Як повідомляє видання, він перейде в "Дніпро" одразу після плей-офу нинішньої команди в ізраїльському чемпіонаті.
Нагадаємо:
- Григорій Коломойський вирішив перейти в "Дніпро", коли його батько повернувся в Україну з Ізраїлю. Олігарх не був в Україні з червня 2017 року.
- Раніше Коломойський-старший заявляв, що повернеться одразу після інавгурації Володимира Зеленського.
- Син олігарха займається баскетболом, вчиться у США і має швейцарський паспорт.
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