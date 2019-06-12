Коломойський-молодший переходить у БК "Дніпро"

Як повідомляє видання, він перейде в "Дніпро" одразу після плей-офу нинішньої команди в ізраїльському чемпіонаті.

На даний момент Коломойський-молодший виступає за ізраїльський клуб "Маккабі".

Син олігарха Ігоря Коломойського Григорій перейде з ізраїльського баскетбольного клубу "Маккабі" в український "Дніпро".

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