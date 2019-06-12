Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойський-молодший переходить у БК "Дніпро"

Середа, 12 червня 2019, 20:41

Син олігарха Ігоря Коломойського Григорій перейде з ізраїльського баскетбольного клубу "Маккабі" в український "Дніпро".

Інформацію про трансфер підтвердив онлайн-виданню LIGA.net президент української Федерації баскетболу Михайло Бродський.

На даний момент Коломойський-молодший виступає за ізраїльський клуб "Маккабі".

Як повідомляє видання, він перейде в "Дніпро" одразу після плей-офу нинішньої команди в ізраїльському чемпіонаті.

Нагадаємо:

  • Григорій Коломойський вирішив перейти в "Дніпро", коли його батько повернувся в Україну з Ізраїлю. Олігарх не був в Україні з червня 2017 року.
  • Раніше Коломойський-старший заявляв, що повернеться одразу після інавгурації Володимира Зеленського.
  • Син олігарха займається баскетболом, вчиться у США і має швейцарський паспорт.

Теми: спортКоломойський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
спорт
Світоліна залишає Вімблдон
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Вімблдон-2023: українка Кіченок вийшла у фінал в змішаному розряді
Останні новини
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні сніжитиме, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
Усі новини...
Реклама: