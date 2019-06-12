Коломойский-младший перейдет в БК "Днепр"

Сын олигарха Игоря Коломойского Григорий перейдет из израильского "Маккаби" в украинский баскетбольный клуб "Днепр".

Информацию о трансфере подтвердил онлайн-изданию LIGA.net президент украинской Федерации баскетбола Михаил Бродский.

На данный момент Коломойский-младший играет за израильский клуб "Маккаби".

Как сообщает издание, он перейдет в "Днепр" сразу после плейоффа нынешней команды в израильском чемпионате.

Напомним: