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Коломойский-младший перейдет в БК "Днепр"

Среда, 12 июня 2019, 20:41

Сын олигарха Игоря Коломойского Григорий перейдет из израильского "Маккаби" в украинский баскетбольный клуб "Днепр".

Информацию о трансфере подтвердил онлайн-изданию LIGA.net президент украинской Федерации баскетбола Михаил Бродский.

На данный момент Коломойский-младший играет за израильский клуб "Маккаби".

Как сообщает издание, он перейдет в "Днепр" сразу после плейоффа нынешней команды в израильском чемпионате.

Напомним:

  • Григорий Коломойский решил перейти в "Днепр", когда его отец вернулся в Украину из Израиля. Олигарх не был в Украине с июня 2017 года.
  • Ранее Коломойский-старший заявлял, что вернется сразу после инаугурации Владимира Зеленского.
  • Сын олигарха занимается баскетболом, учится в США и имеет швейцарский паспорт.

Темы: спортКоломойский
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