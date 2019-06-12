Коломойский-младший перейдет в БК "Днепр"
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Среда, 12 июня 2019, 20:41
Сын олигарха Игоря Коломойского Григорий перейдет из израильского "Маккаби" в украинский баскетбольный клуб "Днепр".
Информацию о трансфере подтвердил онлайн-изданию LIGA.net президент украинской Федерации баскетбола Михаил Бродский.
На данный момент Коломойский-младший играет за израильский клуб "Маккаби".
Как сообщает издание, он перейдет в "Днепр" сразу после плейоффа нынешней команды в израильском чемпионате.
Напомним:
- Григорий Коломойский решил перейти в "Днепр", когда его отец вернулся в Украину из Израиля. Олигарх не был в Украине с июня 2017 года.
- Ранее Коломойский-старший заявлял, что вернется сразу после инаугурации Владимира Зеленского.
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