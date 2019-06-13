Стали відомі дата й місце проведення Суперкубка України

Про старт продажу квитків мають оголосити вже наступного тижня.

"Уже стало доброю традицією матч-відкриття нового сезону – Суперкубок України проводити в Одесі, а традиції не слід порушувати. Тож уже вдесяте 28 липня в Південній Пальмірі пройде одна з найяскравіших подій у спорті України".

Про це повідомляє 13 червня сайт УПЛ.

Шістнадцятий розіграш футбольного Суперкубка України відбудеться 28 липня в Одесі.

Українська правда

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