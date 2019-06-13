Стали відомі дата й місце проведення Суперкубка України

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Четвер, 13 червня 2019, 18:50

Шістнадцятий розіграш футбольного Суперкубка України відбудеться 28 липня в Одесі.

Про це повідомляє 13 червня сайт УПЛ.

"Уже стало доброю традицією матч-відкриття нового сезону – Суперкубок України проводити в Одесі, а традиції не слід порушувати. Тож уже вдесяте 28 липня в Південній Пальмірі пройде одна з найяскравіших подій у спорті України".

Поєдинок проведуть найтитулованіші футбольні клуби України "Шахтар" і "Динамо".

Про старт продажу квитків мають оголосити вже наступного тижня.

Нагадаємо:

  • 15 травня донецький "Шахтар" в 13 раз став володарем Кубка України, розгромивши у фінальному матчі "Інгулець", що виступає у Першій лізі.
  • "Гірники" також здобули титул чемпіона України сезону 2018/19 за три тури до завершення Прем'єр-ліги.
  • Київське "Динамо" посіло другий рядок у турнірній таблиці, відставши від "Шахтаря" на 11 очок.

Українська правда

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Теми: футбол


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