Стали известны дата и место проведения Суперкубка Украины

Шестнадцатый розыгрыш футбольного Суперкубка Украины состоится 28 июля в Одессе.

Об этом сообщает 13 июня сайт УПЛ.

"Уже стало доброй традицией матч-открытие нового сезона - Суперкубок Украины проводить в Одессе, а традиции не следует нарушать. Поэтому уже в десятый раз 28 июля в Южной Пальмире пройдет одно из самых ярких событий в спорте Украины".

Поединок проведут самые титулованные футбольные клубы Украины "Шахтер" и "Динамо".

О старте продажи билетов должны объявить на следующей неделе.

Напомним: