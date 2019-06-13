Стали известны дата и место проведения Суперкубка Украины

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Четверг, 13 июня 2019, 18:50

Шестнадцатый розыгрыш футбольного Суперкубка Украины состоится 28 июля в Одессе.

Об этом сообщает 13 июня сайт УПЛ.

"Уже стало доброй традицией матч-открытие нового сезона - Суперкубок Украины проводить в Одессе, а традиции не следует нарушать. Поэтому уже в десятый раз 28 июля в Южной Пальмире пройдет одно из самых ярких событий в спорте Украины".

Поединок проведут самые титулованные футбольные клубы Украины "Шахтер" и "Динамо".

О старте продажи билетов должны объявить на следующей неделе.

Напомним:

  • 15 мая донецкий "Шахтер" в 13 раз стал обладателем Кубка Украины разгромив в финальном матче "Ингулец", выступающий в Первой лиге.
  • "Горняки" также завоевали титул чемпиона Украины сезона 2018/19 за три тура до завершения Премьер-лиги.
  • Киевское "Динамо" заняло вторую строчку в турнирной таблице, отстав от "Шахтера" на 11 очков.

Украинская правда

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Темы: футбол


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