Саакашвілі перевірився і став на військовий облік у Києві
П'ятниця, 14 червня 2019, 11:33
Лідер партії "Рух нових сил" колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю.
"Пройшов медичну комісію і встав на військовий облік в Святошинському військкоматі. Здоров'я відмінне, придатний до військової служби, тож готовий зі зброєю в руках захищати Україну", - написав він.
Нагадаємо:
- Партія "Рух нових сил" представила першу десятку кандидатів свого списку кандидатів у Верховну Раду. Її очолив Саакашвілі.
- Раніше Саакашвілі заявив, що "Рух нових сил" йде на вибори до Верховної Ради самостійно.
- Міхеіл Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка йти на вибори разом із партією "УДАР".
- Перед цим Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.
Українська правда