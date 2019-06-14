Саакашвілі перевірився і став на військовий облік у Києві

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П'ятниця, 14 червня 2019, 11:33

Лідер партії "Рух нових сил" колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю.

"Пройшов медичну комісію і встав на військовий облік в Святошинському військкоматі. Здоров'я відмінне, придатний до військової служби, тож готовий зі зброєю в руках захищати Україну", - написав він.

Нагадаємо:

  • Партія "Рух нових сил" представила першу десятку кандидатів свого списку кандидатів у Верховну Раду. Її очолив Саакашвілі.
  • Раніше Саакашвілі заявив, що "Рух нових сил" йде на вибори до Верховної Ради самостійно.
  • Міхеіл Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка йти на вибори разом із партією "УДАР".
  • Перед цим Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Саакашвілі вибори


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