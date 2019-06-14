Саакашвили проверился и стал на воинский учет в Киеве
Пятница, 14 июня 2019, 11:33
Лидер партии "Рух нових сил" бывший президент Грузии Саакашвили стал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева.
Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.
"Прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину", - написал он.
Напомним:
- Партия "Движение новых сил" представила первую десятку кандидатов своего списка в Верховную Раду. Ее возглавил Саакашвили.
- Ранее Саакашвили заявил, что "Рух нових сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
- Саакашвили отказался от предложения Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР".
- Перед этим Саакашвили призвал однопартийцев поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.
Украинская правда