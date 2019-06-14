Саакашвили проверился и стал на воинский учет в Киеве

Лидер партии "Рух нових сил" бывший президент Грузии Саакашвили стал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину", - написал он.

Напомним: