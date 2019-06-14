Саакашвили проверился и стал на воинский учет в Киеве

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Пятница, 14 июня 2019, 11:33

Лидер партии "Рух нових сил" бывший президент Грузии Саакашвили стал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Прошел медицинскую комиссию и встал на воинский учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину", - написал он.

Напомним:

  • Партия "Движение новых сил" представила первую десятку кандидатов своего списка в Верховную Раду. Ее возглавил Саакашвили.
  • Ранее Саакашвили заявил, что "Рух нових сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
  • Саакашвили отказался от предложения Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР".
  • Перед этим Саакашвили призвал однопартийцев поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих внеочередных выборах в Верховную Раду.

Украинская правда

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Темы: Саакашвили виборы


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