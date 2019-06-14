Гройсман прокоментував видачу російських паспортів жителям ОРДЛО

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна ніколи не визнає громадянства, яке видаватиме Росія українцям, що живуть на окупованих територіях і закликав міжнародних партнерів триматися такої ж позиції.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій, зухвало порушуючи всі норми права та моралі.

"Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів доєднатися до нашої позиції", - заявив Гройсман.

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