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Гройсман прокоментував видачу російських паспортів жителям ОРДЛО

П'ятниця, 14 червня 2019, 13:13

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна ніколи не визнає громадянства, яке видаватиме Росія українцям, що живуть на окупованих територіях і закликав міжнародних партнерів триматися такої ж позиції.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій, зухвало порушуючи всі норми права та моралі.

"Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів доєднатися до нашої позиції", - заявив Гройсман.

Нагадаємо:

  • 14 червня в керівництві бойовиків так званої "Донецької народної республіки" заявили, що перша група жителів перетнула кордон з Росією для отримання громадянства РФ.
  • 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.

Українська правда
Теми: Гройсманпрем'єрРосіяпаспортОРДЛО
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