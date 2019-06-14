Гройсман прокомментировал выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина никогда не признает гражданства, которое будет выдавать Россия украинцам, живущим на оккупированных территориях и призвал международных партнеров держаться такой же позиции.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий, дерзко нарушая все нормы права и морали.

"Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции", - заявил Гройсман.

Напомним: