Зірку скандальних "Сватів" виключили з "чорного списку" небезпечних осіб
Російського актора серіалу "Свати" Федора Добронравова виключили з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.
Про це свідчить оновлений 14 червня список на сайті Міністерства культури.
У Міністерстві культури "Українській правді" пояснили, що актор виключений згідно з рішенням суду, яким Добронравову скасували заборону на в'їзд в Україну і дозволили знову ретрансляцію фільмів з його участю.
"В даному конкретному випадку ми отримали ухвалу суду, яка набула чинності, і ми, виконуючи закон і рішення суду, скасували наказ про включення Добронравова в список осіб, що загрожують національній безпеці України", – зазначила речниця Мінкульту Юлія Даценко.
"З 2014 року, коли почалася російська агресія щодо України, було випрацювано чіткі механізми, за якими ми діємо. Ми отримуємо лист від СБУ і вносимо в цей список. Ми не обговорюємо рішення СБУ: це їхня компетенція і їхнє повноваження. У зворотньому випадку – процедура та сама", – зазначила вона також.
Загалом в цьому списку зараз 147 прізвищ діячів культури. Ціцкаво, що в ньому присутній, наприклад, Йосип Кобзон, який помер у серпні 2018 року. На уточнююче запитання УП в Мінкульті відзначили, що в цьому випадку, очевидно, процедура (включення/виключення) повинна бути така ж, і пообіцяли уточнити це питання у юристів.
Нагадаємо:
- Російського актора Федора Добронравова внесли до переліку іноземних артистів, які загрожують безпеці України і яким заборонений в'їзд в листопаді 2017 року.
- Він публічно підтримує анексію Криму і неодноразово відвідував окупований Росією півострів.
- Водночас 26 березня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну Добронравову і анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіал "Свати".
- Як похідне від цього рішення, суд також визнав протиправним звернення СБУ до Міністерства культури про внесення Добронравова в "Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці" і скасував накази Мінкульту і Державного агентства з питань кіно про заборону розповсюдження і демонстрації певних фільмів за участю Добронравова.
- Скасувати заборону на в'їзд в Україну Добронравову допоміг офіційний уповноважений представник Володимира Зеленського на виборах президента адвокат Сергій Кальченко.
- Зйомками телевізійного серіалу "Свати" займалася студія "Квартал 95". Один із засновників студії шостий президент України Володимир Зеленський.