Зірку скандальних "Сватів" виключили з "чорного списку" небезпечних осіб

Російського актора серіалу "Свати" Федора Добронравова виключили з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Про це свідчить оновлений 14 червня список на сайті Міністерства культури.

У Міністерстві культури "Українській правді" пояснили, що актор виключений згідно з рішенням суду, яким Добронравову скасували заборону на в'їзд в Україну і дозволили знову ретрансляцію фільмів з його участю.

"В даному конкретному випадку ми отримали ухвалу суду, яка набула чинності, і ми, виконуючи закон і рішення суду, скасували наказ про включення Добронравова в список осіб, що загрожують національній безпеці України", – зазначила речниця Мінкульту Юлія Даценко.

"З 2014 року, коли почалася російська агресія щодо України, було випрацювано чіткі механізми, за якими ми діємо. Ми отримуємо лист від СБУ і вносимо в цей список. Ми не обговорюємо рішення СБУ: це їхня компетенція і їхнє повноваження. У зворотньому випадку – процедура та сама", – зазначила вона також.

Загалом в цьому списку зараз 147 прізвищ діячів культури. Ціцкаво, що в ньому присутній, наприклад, Йосип Кобзон, який помер у серпні 2018 року. На уточнююче запитання УП в Мінкульті відзначили, що в цьому випадку, очевидно, процедура (включення/виключення) повинна бути така ж, і пообіцяли уточнити це питання у юристів.

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