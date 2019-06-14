Зірку скандальних "Сватів" виключили з "чорного списку" небезпечних осіб

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П'ятниця, 14 червня 2019, 13:17

Російського актора серіалу "Свати" Федора Добронравова виключили з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Про це свідчить оновлений 14 червня список на сайті Міністерства культури.

У Міністерстві культури "Українській правді" пояснили, що актор виключений згідно з рішенням суду, яким Добронравову скасували заборону на в'їзд в Україну і дозволили знову ретрансляцію фільмів з його участю.

"В даному конкретному випадку ми отримали ухвалу суду, яка набула чинності, і ми, виконуючи закон і рішення суду, скасували наказ про включення Добронравова в список осіб, що загрожують національній безпеці України", – зазначила речниця Мінкульту Юлія Даценко.

"З 2014 року, коли почалася російська агресія щодо України, було випрацювано чіткі механізми, за якими ми діємо. Ми отримуємо лист від СБУ і вносимо в цей список. Ми не обговорюємо рішення СБУ: це їхня компетенція і їхнє повноваження. У зворотньому випадку – процедура та сама", – зазначила вона також.

Загалом в цьому списку зараз 147 прізвищ діячів культури. Ціцкаво, що в ньому присутній, наприклад, Йосип Кобзон, який помер у серпні 2018 року. На уточнююче запитання УП в Мінкульті відзначили, що в цьому випадку, очевидно, процедура (включення/виключення) повинна бути така ж, і пообіцяли уточнити це питання у юристів.

Нагадаємо: 

  • Російського актора Федора Добронравова внесли до переліку іноземних артистів, які загрожують безпеці України і яким заборонений в'їзд в листопаді 2017 року.
  • Він публічно підтримує анексію Криму і неодноразово відвідував окупований Росією півострів.
  • Водночас 26 березня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну Добронравову і анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіал "Свати".
  • Як похідне від цього рішення, суд також визнав протиправним звернення СБУ до Міністерства культури про внесення Добронравова в "Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці" і скасував накази Мінкульту і Державного агентства з питань кіно про заборону розповсюдження і демонстрації певних фільмів за участю Добронравова.
  • Скасувати заборону на в'їзд в Україну Добронравову допоміг офіційний уповноважений представник Володимира Зеленського на виборах президента адвокат Сергій Кальченко.
  • Зйомками телевізійного серіалу "Свати" займалася студія "Квартал 95". Один із засновників студії шостий президент України Володимир Зеленський.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Мінкультури СБУ


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