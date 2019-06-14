Звезду скандальных "Сватов" исключили из "черного списка" опасных лиц
Российский актер сериала "Сваты" Федор Добронравов исключен из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Об этом свидетельствует обновленный 14 июня список на сайте Министерства культуры.
В Министерстве культуры "Украинской правде" пояснили, что актер исключен согласно решению суда, которым Добронравову отменили запрет на въезд в Украину и разрешили вновь ретрансляцию фильмов с его участием.
"В данном конкретном случае мы получили решение суда, которое вступило в силу, и мы, выполняя закон и решение суда, отменили приказ о включении Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины", - отметила пресс-секретарь Минкульта Юлия Даценко.
"С 2014 года, когда началась российская агрессия в отношении Украины, было выработано четкие механизмы, по которым мы действуем. Мы получаем письмо от СБУ и вносим в этот список. Мы не обсуждаем решения СБУ: это их компетенция и их полномочия. В обратном случае - процедура та же ", - отметила она также.
В целом в этом списке сейчас 147 фамилий деятелей культуры. Примечательно, что в нем присутствует например Иосиф Кобзон, который умер в августе 2018 года. На уточняющий вопрос УП в Минкульте отметили, что в этом случае, очевидно, процедура (включения/исключения) должна быть такая же, и пообещали уточнить этот вопрос у юристов.
Напомним:
- Российского актера Федора Добронравова внесли в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности Украины и которым запрещен въезд в ноябре 2017 года.
- Он публично поддерживает аннексию Крыма и неоднократно посещал оккупированный Россией полуостров.
- В то же время 26 марта 2019 года Окружной админсуд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".
- Как производное от этого решения, суд также признал противоправным обращение СБУ в Министерство культуры о внесении Добронравова в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" и отменил приказы Минкульта и Государственного агентства по вопросам кино о запрете распространения и демонстрации определенных фильмов с участием Добронравова.
- Отменить запрет на въезд в Украину Добронравову помог официальный уполномоченный представитель Владимира Зеленского на выборах президента адвокат Сергей Кальченко.
- Съемками телевизионного сериала "Сваты" занималась студия "Квартал 95". Один из основателей студии - шестой президенты Украины Владимир Зеленский.
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