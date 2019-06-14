Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Звезду скандальных "Сватов" исключили из "черного списка" опасных лиц

Пятница, 14 июня 2019, 13:17

Российский актер сериала "Сваты" Федор Добронравов исключен из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Об этом свидетельствует обновленный 14 июня список на сайте Министерства культуры.

В Министерстве культуры "Украинской правде" пояснили, что актер исключен согласно решению суда, которым Добронравову отменили запрет на въезд в Украину и разрешили вновь ретрансляцию фильмов с его участием.

"В данном конкретном случае мы получили решение суда, которое вступило в силу, и мы, выполняя закон и решение суда, отменили приказ о включении Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины", - отметила спикер Минкульта Юлия Даценко.

"С 2014 года, когда началась российская агрессия в отношении Украины, было выработано четкие механизмы, по которым мы действуем. Мы получаем письмо от СБУ и вносим в этот список. Мы не обсуждаем решения СБУ: это их компетенция и их полномочия. В обратном случае - процедура та же ", - отметила она также.

В целом в этом списке сейчас 147 фамилий деятелей культуры. Примечательно, что в нем присутствует например Иосиф Кобзон, который умер в августе 2018 года. На уточняющий вопрос УП в Минкульте отметили, что в этом случае, очевидно, процедура (включения/исключения) должна быть такая же, и пообещали уточнить этот вопрос у юристов.

Напомним:

  • Российского актера Федора Добронравова внесли в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности Украины и которым запрещен въезд в ноябре 2017 года.
  • Он публично поддерживает аннексию Крыма и неоднократно посещал оккупированный Россией полуостров.
  • В то же время 26 марта 2019 года Окружной админсуд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".
  • Как производное от этого решения, суд также признал противоправным обращение СБУ в Министерство культуры о внесении Добронравова в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" и отменил приказы Минкульта и Государственного агентства по вопросам кино о запрете распространения и демонстрации определенных фильмов с участием Добронравова.
  • Отменить запрет на въезд в Украину Добронравову помог официальный уполномоченный представитель Владимира Зеленского на выборах президента адвокат Сергей Кальченко.
  • Съемками телевизионного сериала "Сваты" занималась студия "Квартал 95". Один из основателей студии - шестой президенты Украины Владимир Зеленский.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинкультурыСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Минкультуры
Три дня для передачи имущества. Комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре
Госкино поддерживает или вредит: история несостоявшегося интервью
Государству вернули уже треть зданий лавры в Киеве, в которых хозяйничала УПЦ МП
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: