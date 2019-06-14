Звезду скандальных "Сватов" исключили из "черного списка" опасных лиц

Российский актер сериала "Сваты" Федор Добронравов исключен из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Об этом свидетельствует обновленный 14 июня список на сайте Министерства культуры.

В Министерстве культуры "Украинской правде" пояснили, что актер исключен согласно решению суда, которым Добронравову отменили запрет на въезд в Украину и разрешили вновь ретрансляцию фильмов с его участием.

"В данном конкретном случае мы получили решение суда, которое вступило в силу, и мы, выполняя закон и решение суда, отменили приказ о включении Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины", - отметила спикер Минкульта Юлия Даценко.

"С 2014 года, когда началась российская агрессия в отношении Украины, было выработано четкие механизмы, по которым мы действуем. Мы получаем письмо от СБУ и вносим в этот список. Мы не обсуждаем решения СБУ: это их компетенция и их полномочия. В обратном случае - процедура та же ", - отметила она также.

В целом в этом списке сейчас 147 фамилий деятелей культуры. Примечательно, что в нем присутствует например Иосиф Кобзон, который умер в августе 2018 года. На уточняющий вопрос УП в Минкульте отметили, что в этом случае, очевидно, процедура (включения/исключения) должна быть такая же, и пообещали уточнить этот вопрос у юристов.

Напомним: