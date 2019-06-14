"Голос" подав документи у ЦВК
Партія "Голос" офіційно подала подала документи до Центральної виборчої комісії для участі у парламентських виборах.
Про це прес-служба політсили повідомила у Facebook.
"Ми нарешті зустрілися із Центральною виборчою комісією і офіційно подали документи для участі у парламентських виборах!", - заявили у партії.
Заступник голови партії Ярослав Юрчишин зазначив, що середній вік виборчого списку "Голосу" — 37,5 років
"Це зрілість і енергійність водночас. Наймолодшому учаснику списку — 24 роки, найстаршому — 75. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики — 100% списку", - сказав він.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- 24 травня у ЦВК заявили про початок виборчого процесу.
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