"Голос" подал документы в ЦИК

Партия "Голос" официально подала подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия в парламентских выборах.

Об этом пресс-служба политсилы сообщила в Facebook.

"Мы наконец встретились с Центральной избирательной комиссией и официально подали документы для участия в парламентских выборах!", - заявили в партии.

фото с Facebook партии "Голос"

Заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин отметил, что средний возраст избирательного списка "Голоса" - 37,5 лет

"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка - 24 года, самому старшему - 75. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики - 100% списке", - сказал он.

Напомним: