"Голос" подал документы в ЦИК

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Пятница, 14 июня 2019, 17:17

Партия "Голос" официально подала подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия в парламентских выборах.

Об этом пресс-служба политсилы сообщила в Facebook.

"Мы наконец встретились с Центральной избирательной комиссией и официально подали документы для участия в парламентских выборах!", - заявили в партии.

 
фото с Facebook партии "Голос"

Заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин отметил, что средний возраст избирательного списка "Голоса" - 37,5 лет

"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка - 24 года, самому старшему - 75. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики - 100% списке", - сказал он.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • 24 мая в ЦИК заявили о начале избирательного процесса.

Украинская правда

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Темы: Голос ЦИК виборы Верховная Рада


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