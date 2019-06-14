"Голос" подал документы в ЦИК
Пятница, 14 июня 2019, 17:17
Партия "Голос" официально подала подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия в парламентских выборах.
Об этом пресс-служба политсилы сообщила в Facebook.
"Мы наконец встретились с Центральной избирательной комиссией и официально подали документы для участия в парламентских выборах!", - заявили в партии.
Заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин отметил, что средний возраст избирательного списка "Голоса" - 37,5 лет
"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка - 24 года, самому старшему - 75. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики - 100% списке", - сказал он.
Напомним:
Украинская правда