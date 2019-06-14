Росія передала Україні звільненого капітана судна

Росія передала Україні звільненого російським судом капітана риболовецького судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького.

Про це повідомляє Адміністрація президента в Facebook.

Зазначається, що Новицького передали представнику уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїлу Халікову.

Передача відбулася на КПВВ "Каланчак".

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