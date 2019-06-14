Росія передала Україні звільненого капітана судна
П'ятниця, 14 червня 2019, 23:53
Росія передала Україні звільненого російським судом капітана риболовецького судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького.
Про це повідомляє Адміністрація президента в Facebook.
Зазначається, що Новицького передали представнику уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїлу Халікову.
Передача відбулася на КПВВ "Каланчак".
Нагадаємо:
- 4 травня 2018 року Віктора Новицького затримали працівники ФСБ РФ за фактом начебто незаконного видобутку біологічних ресурсів.
- Проти нього було порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 256 КК РФ "Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, вчинений особою з використанням службового становища". Близько півроку його утримували під вартою у Сімферопольському СІЗО.
- 1 листопада 2018 року Новицькому було змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд, він мешкав у Сімферополі в орендованій квартирі.
- 14 червня відбулося засідання суду у справі Новицького, було ухвалено зняти всі обмеження на його пересування.
Українська правда