Россия передала Украине освобожденного капитана судна

Россия передала Украине освобожденного российским судом капитана рыболовного судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

Об этом сообщает Администрация президента в Facebook.

Отмечается, что Новицкого передали представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халикову.

Передача состоялась на КПВВ "Каланчак".

Напомним: