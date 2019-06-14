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Россия передала Украине освобожденного капитана судна

Пятница, 14 июня 2019, 23:53
Россия передала Украине освобожденного капитана судна

Россия передала Украине освобожденного российским судом капитана рыболовного судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

Об этом сообщает Администрация президента в Facebook.

Отмечается, что Новицкого передали представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халикову.

Передача состоялась на КПВВ "Каланчак".

Напомним:

  • 4 мая 2018 года Виктора Новицкого задержали работники ФСБ РФ по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов.
  • Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения". Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.
  • 1 ноября 2018 года Новицкому была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.
  • 14 июня состоялось заседание суда по делу Новицкого, было принято снять все ограничения на его передвижения.

Темы: Росcиякорабли
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