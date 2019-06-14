Россия передала Украине освобожденного капитана судна
1815 просмотров
Пятница, 14 июня 2019, 23:53
Россия передала Украине освобожденного российским судом капитана рыболовного судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.
Об этом сообщает Администрация президента в Facebook.
Отмечается, что Новицкого передали представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халикову.
Передача состоялась на КПВВ "Каланчак".
Напомним:
- 4 мая 2018 года Виктора Новицкого задержали работники ФСБ РФ по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов.
- Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения". Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.
- 1 ноября 2018 года Новицкому была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.
- 14 июня состоялось заседание суда по делу Новицкого, было принято снять все ограничения на его передвижения.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua