Харків: за підпал волонтерського намету затриманому світить до 10 років

Харківська поліція затримала чоловіка, причетного до підпалу волонтерського намету на площі Свободи 20 травня.

Як повідомляє поліція області, зловмисником виявився місцевий мешканець 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.

Наразі він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правопорушнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років.

Водночас Дзержинський райсуд Харкова у суботу обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Ігорю Полтавському, підозрюваному в підпалі волонтерської намети "Все для перемоги" на площі Свободи.

"Обрати щодо підозрюваного Полтавського Ігоря Едуардовича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в Харківській установі виконання покарань №27 строком не більше 60 діб до 15:25 12-го серпня без визначення застави", - цитує суддю "Інтерфакс-Україна".

Слідчий і прокурор клопотав про обрання саме такого запобіжного заходу. Захист просив не обирати запобіжний захід взагалі або помістити підозрюваного під домашній арешт.

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