Харьков: за поджог волонтерской палатки задержанному грозит до 10 лет

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Суббота, 15 июня 2019, 16:58

Харьковская полиция задержала мужчину, причастного к поджогу волонтерской палатки на площади Свободы 20 мая.

Как сообщает полиция области, злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Напомним:

  • В ночь на 20 мая в Харькове неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную на площади Свободы под облгосадминистрацией.
  • 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы палатку по сбору помощи украинским военным.
  • Городская власть выдала предписание, датированное 11 мая, которым обязывает волонтеров в течение 3 дней демонтировать палатку. Согласно документу, палатка установлена на земле, которая является коммунальной собственностью, без разрешительных документов.
  • 14 мая в центре Харькова прошел митингпротив сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.
  • Нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить свою общественную приемнуюв палатке волонтеров в центре Харькова для сбора помощи армии, которую местные власти требуют демонтировать.
  • 17 мая Харьковский окружной админсуд оставил без удовлетворения иск горсовета, который просил убрать из центра города палатку волонтеров для сбора помощи армии.

Украинская правда

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Темы: Харьков полиция


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