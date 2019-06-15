Харьков: за поджог волонтерской палатки задержанному грозит до 10 лет
Харьковская полиция задержала мужчину, причастного к поджогу волонтерской палатки на площади Свободы 20 мая.
Как сообщает полиция области, злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.
В то же время, Дзержинский райсуд Харькова в субботу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Игорю Полтавскому, подозреваемому в поджоге волонтерской палатки "Все для перемоги" на площади Свободы.
"Избрать относительно подозреваемого Полтавского Игоря Эдуардовича меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 сроком не больше 60 суток до 15:25 12-го августа без определения залога", - цитирует судью "Интерфакс-Украина".
Следователь и прокурор ходатайствовали об избрании именно такой меры пресечения. Защита просила не избирать меру пресечения вообще либо поместить подозреваемого под домашний арест.
Напомним:
- В ночь на 20 мая в Харькове неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную на площади Свободы под облгосадминистрацией.
- 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы палатку по сбору помощи украинским военным.
- Городская власть выдала предписание, датированное 11 мая, которым обязывает волонтеров в течение 3 дней демонтировать палатку. Согласно документу, палатка установлена на земле, которая является коммунальной собственностью, без разрешительных документов.
- 14 мая в центре Харькова прошел митингпротив сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.
- Нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить свою общественную приемнуюв палатке волонтеров в центре Харькова для сбора помощи армии, которую местные власти требуют демонтировать.
- 17 мая Харьковский окружной админсуд оставил без удовлетворения иск горсовета, который просил убрать из центра города палатку волонтеров для сбора помощи армии.