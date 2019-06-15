Харьков: за поджог волонтерской палатки задержанному грозит до 10 лет

Харьковская полиция задержала мужчину, причастного к поджогу волонтерской палатки на площади Свободы 20 мая.

Как сообщает полиция области, злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Напомним: