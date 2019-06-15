КС у вівторок продовжить засідання щодо розпуску ВР
Субота, 15 червня 2019, 18:24
Конституційний суд у вівторок продовжить в закритому режимі розглядати подання народних депутатів щодо конституційності указу президента про розпуск Верховної Ради.
Як повідомляється на сайті КС, засідання розпочнеться у вівторок о 10 годині ранку.
"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (закрита частина пленарного засідання)", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Указ президента про розпуск парламенту: що скаже Конституційний Суд
Нагадаємо:
- 11 червня Конституційний суд провів відкриту частину слухань за позовом народних депутатів щодо конституційності указу президента Зеленського від 21 травня щодо припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання і призначення виборів на 21 липня.
- Далі суд має прийняти рішення у закритому засіданні.
- Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко порадила президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним. Вона стверджує, що ЦВК зобов’язана буде виконати цей указ, незважаючи на рішення КС.
- Водночас у громадянській мережі ОПОРА заявили, що дострокові парламентські вибори, призначені на 21 липня, можуть не відбутися, якщо Конституційний Суд визнає неконституційними одразу 2 пункти указу президента Володимира Зеленського.
Українська правда