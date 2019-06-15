КС у вівторок продовжить засідання щодо розпуску ВР

Конституційний суд у вівторок продовжить в закритому режимі розглядати подання народних депутатів щодо конституційності указу президента про розпуск Верховної Ради.

Як повідомляється на сайті КС, засідання розпочнеться у вівторок о 10 годині ранку.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (закрита частина пленарного засідання)", - йдеться в повідомленні.

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