КС во вторник продолжит заседание относительно роспуска ВР

Конституционный суд во вторник продолжит в закрытом режиме рассматривать представление народных депутатов относительно конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады.

Как сообщается на сайте КС, заседание начнется во вторник в 10 утра.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.

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Напомним: