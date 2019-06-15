КС во вторник продолжит заседание относительно роспуска ВР
Суббота, 15 июня 2019, 18:24
Конституционный суд во вторник продолжит в закрытом режиме рассматривать представление народных депутатов относительно конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады.
Как сообщается на сайте КС, заседание начнется во вторник в 10 утра.
"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.
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Напомним:
- 11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа президента Зеленского от 21 мая о прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении выборов на 21 июля.
- Далее суд должен принять решение в закрытом заседании.
- Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко посоветовала президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным. Она утверждает, что в таком случае ЦИК обязана будет выполнить этот указ, несмотря на решение КС.
- В то же время, в гражданской сети ОПОРА заявили, что досрочные парламентские выборы, назначенные на 21 июля, могут не состояться, если Конституционный Суд признает неконституционными сразу 2 пункта указа президента Владимира Зеленского.
Украинская правда